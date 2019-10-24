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ريال مدريد يجهز عرض لضم نجم منتخب الدنمارك

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:05 ص
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فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد
محمد جمال
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أفادت تقارير صحفية إسبانية أمس أن نادى ريال مدريد الإسبانى يسعي للتعاقد مع نجم توتنهام هوتسيبير الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، لتعزيز خط هجوم الفريق، تحت قيادة زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى يسعي للتعاقد مع نجم توتنهام هوتسيبير الإنجليزي ومنتخب الدنمارك كريستيان إيريكسن، صانع ألعاب السبيرز خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، من أجل تعزيز الخط الأمامي للفريق.

ريال مدريد يضحي بثنائي الفريق للتعاقد مع نجم توتنهام هوتسيبير

وأشارت تقارير صحفيه أن ريال مدريد يفكر في بيع كل من الإسباني فرانشيسكو إيسكو والدومينيكاني ماريانو دياز، من أجل الفوز بخدمات كريستيان إريكسن خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن اللاعب كان علي رادار مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية ولكن فشل الريال في الظفر بخدماته بعد طلبات توتنهام المادية.

ويعانى إيسكو خلال الموسم الحالي من الغياب المستمر عن المشاركة مع مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان، ولم يشارك سوي في مباراتان بينما لم يشارك دياز في أي مباراة.

ويذكر أن ريال مدريد قد حقق الفوز علي نطيره جالطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا ضمن مباريات الجولة الثالثة بهدف دون رد أول امس.

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مصر ريال مدريد وجالطا سراي توتنهام اليوم السياسة الإعلامية الريال ومايوركا

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