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إسماعيل مختار يفتتح "رحلة سعيدة" بالإسكندرية..السبت

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:03 ص
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إسماعيل مختار
إسماعيل مختار
شيماء عطية
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يستعد الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح لافتتاح العرض المسرحي الجديد " رحلة سعيدة " من إنتاج شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح.

بحضور الفنان أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث، الفنان محمد الشرقاوي المشرف على شعبة مسرح المواجهة والتجوال، وذلك السبت المقبل الموافق ٢٦ أكتوبر الجاري في تمام الثامنة مساء على مسرح مركز الحرية الإبداع بالاسكندرية، حيث يستمر العرض ٥ أيام، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.

العرض المسرحي 

"رحلة سعيدة" يدور داخل أتوبيس مسافر الى رحلة الى مدينة شرم الشيخ، به مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، وذلك في إطار كوميدي.


يذكر أن عرض " رحلة سعيدة" يستعد عقب افتتاحه بالاسكندرية لخطة تجوال تتضمن جامعات ومدارس ومراكز ثقافية بالوجه البحري بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية والمنوفية، وذلك ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، والتي أعلنها البيت الفني للمسرح في شهر يوليو الماضي، وتشرف على تنفيذها شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث.

المسرحية من تأليف محمد الصواف، بطولة محمد فاروق،إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر،ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، ومن إخراج محمد مرسي.
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الفجر الفني البيت الفني للمسرح إسماعيل مختار

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