شاهد.. "عايم في بحر الغدر" على طريقة دنيا وإيمي سمير غانم (فيديو)

فاجأت الفنانة الشابة إيمي سمير غانم جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام، بنشر فيديو جديد يجمعها بشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم.



وظهرت النجمتان وهما تغنيان الأغنية الشعبية "عايم في بحر الغدر"، على طريقتها الخاصة.



ونال الفيديو إعجاب الآلاف من عشاق الأختين، وحرص بعض النجوم على التعبير عن إعجابهم بالفيديو في التعليقات وكان على رأسهن الفنانات آيتن عامر، ورانيا يوسف، وبدرية طلبة.



مهرجان "الوشوش ألوان" غناء أحمد عزت وعلي سمارة، كلمات: تيفا العالمي، توزيع: شيندي وخليل، مونتاج: بيبو العالمي.



وتقول الأغنية:



عايم في بحر الغدر شط الندالة مليان

بقلوب مليها الشر والبر ماله امان



نجي الخسيس منه أما الاصيل غرقان

والقوي في قوته بس علي الغلبان



شيطان ضحك ع الكل والذل كان عنوان

نشر الفجور والظلم ما بين بني الإنسان



ولما قبضوا التمن الكل باع وخان

واللي عامل حبيبي على حقيقته بان



شايف الوشوش الوان بلياتشو وبهلوان

بيصنعوا الضحكة وبيصدقوا الأوهام



يا قلوب بلا مأوى جبل الهموم اقوي

فيها القوي ع الضعيف جاي بيستقوي



دنيا فيها الفاعل مبني على المفعول

الفرح فيها ماضي بابه صبح مقفول



مركب في بحر غريق والبحر موجه عالي

مبيفرقش ما بين عزيز ولا غالي



خلق وآخرها تراب عايشين في دنيا سراب

واللي كانوا حبايب دلوقتي بقوا اغراب



عجبي عليك يا عجب علي ايه بتستعجب

دنيا وفيها العجب هوه اللي مستعجب



عجبي عليك يا عجب علي ايه بتستعجب

دنيا وفيها العجب هوه اللي مستعجب



بحر اسيه وناس مش هي ووشوش عماله بتتلخبط

فين الطيبة فين حنية اصل الدنيا خلاص بتشطب



عايم في بحر الغدر شط الندالة مليان

بقلوب مليها الشر والبر ماله امان



نجي الخسيس منه أما الاصيل غرقان

والقوي في قوته بس علي الغلبان



شيطان ضحك ع الكل والذل كان عنوان

نشر الفجور والظلم ما بين بني الإنسان



ولما قبضوا الثمن الكل باع وخان

واللي عامل حبيبي على حقيقته بان

