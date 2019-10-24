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محافظة البحر الأحمر تعلن اتخاذ الإجراءات الاحترازية بعد الاشتباه بحمى الوادي المتصدع

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:42 ص
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
محمد طه
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بحثت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتوره يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر سبل تكثيف التعاون فى كافة المجالات المرتبطة بالثروة الحيوانية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام المحافظة مساء الأربعاء بمدينة الغردقة، على هامش حضور الدكتوره منى محرز لمؤتمر تقييم القدرات الوطنية المنعقد على أرض المحافظة، وبحضور اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء وحنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد.

وأكدت الدكتوره منى محرز أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قامت بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بعد ما تم تداوله بوسائل الإعلام حول اشتباه بوجود حالات إصابة بمرض حمى الوادي المتصدع في مناطق شمال شرق السودان وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حماية البلاد من دخول هذا المرض بتحصين الحيوانات القابلة للإصابة بالمناطق الحدودية المتاخمة لدولة السودان لتوفير منطقة حزام آمن ضد المرض.

وأشارت الدكتورة منى الى اجراء التنسيق اللازم مع محافظة البحر الاحمر لتقييد حركة الحيوانات إلا إذا كانت مرقمة ومصحوبة ببطاقة التسجيل المثبت بها التحصين ضد المرض وتاريخه، وكذلك رش السيارات وما تحمله من حيوانات وضبط أي عمليات تهريب عبر الحدود، كذلك رفع درجة الطوارئ بالمعامل الحدودية التابعة لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، كذلك أطباء المحاجر للعمل على مدار 24 ساعة وفحص كافة الحيوانات الواردة للمحاجر.

وأكدت الدكتوره يسرا عطية نائب محافظ البحر الاحمر على ان المحافظة بدورها تقوم بعقد اجتماعات دورية بين مختلف الجهات التنفيذية المعنية على أرض المحافظة متضمنة مديرية الطب البيطرى- الشئون الصحية – الزراعة – البيئة- معمل بحوث صحة الحيوان – الحجر الصحى – شركة مياه الشرب والصرف الصحى وذلك للتنسيق فيما بينهم وتشكيل لجان مشتركة لإتخاذ كافة الاجراءات الوقائية من مرض حمى الدنج أو حمى الوادى المتصدع.

حضر اللقاء العميد تامر سمير السكرتير العام المساعد للمحافظة ومديرى المديريات الطب البيطرى - الصحة- البيئة- الزراعة - الثروة السمكية والمستشار العسكرى بالمحافظة والمرور ورئيس المعمل الصحى بالغردقة ولفيف من القيادات الامنية والتنفيذية.
محافظة البحر الأحمر تعلن اتخاذ الإجراءات الاحترازية بعد الاشتباه بحمى الوادي المتصدع
محافظة البحر الأحمر تعلن اتخاذ الإجراءات الاحترازية بعد الاشتباه بحمى الوادي المتصدع
محافظة البحر الأحمر تعلن اتخاذ الإجراءات الاحترازية بعد الاشتباه بحمى الوادي المتصدع
محافظة البحر الأحمر تعلن اتخاذ الإجراءات الاحترازية بعد الاشتباه بحمى الوادي المتصدع
محافظة البحر الأحمر تعلن اتخاذ الإجراءات الاحترازية بعد الاشتباه بحمى الوادي المتصدع
محافظة البحر الأحمر تعلن اتخاذ الإجراءات الاحترازية بعد الاشتباه بحمى الوادي المتصدع
محافظة البحر الأحمر تعلن اتخاذ الإجراءات الاحترازية بعد الاشتباه بحمى الوادي المتصدع
محافظة البحر الأحمر تعلن اتخاذ الإجراءات الاحترازية بعد الاشتباه بحمى الوادي المتصدع
محافظة البحر الأحمر تعلن اتخاذ الإجراءات الاحترازية بعد الاشتباه بحمى الوادي المتصدع
محافظة البحر الأحمر تعلن اتخاذ الإجراءات الاحترازية بعد الاشتباه بحمى الوادي المتصدع
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