الأهلي: الحوار في الإعلام كارثي.. ومصلحة مصر أولًا

قال شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، يحرص على سير الأمور بصورة طبيعية واستمرار بطولة الدوري المصري الممتاز.





وكان الأهلي قد أصدر بيانًا اليوم طلب فيه من اتحاد الكرة عدة أمور منها تنسيق موعد مباراة القمة. طالع التفاصيل





وصرح فؤاد عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة والناس": "الأهلي يؤكد مرارًا وتكرارًا على أنه بعيد عن محاولات الصيد في الماء العكر، والجميع يعلم أن الخطيب أحرص الناس على أن تأخذ الأمور مجراها، سواء بانتظام المسابقة والعلاقة الطيبة بين أطراف المنظومة أو الحفاظ على حقوق النادي وجماهيره العظيمة".





وتابع المتحدث الرسمي للنادي الأهلي: "عندما يتعلق الأمر بمصر الكبيرة، فإن الجميع ينزع رداء التعصب، ونكون في خدمة هذا الوطن".





وأكمل فؤاد : "الخطيب ثمن وقدر زيارة أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة في منزله واجتماعه به لعدة ساعات طويلة، وبحضور بعض المسئولين المحترمين الذين كانوا حريصين على تقدير المنظومة بشكل عام والنادي الأهلي ورئيسه بشكل خاص".





وأوضح شريف : "الحوار عندما يكون من خلال وسائل الإعلام يكون به مشكلات، ولكن عندما يجلس على طاولة واحدة ويجمعهم هدف وطني واحد لإعلاء الصالح العام، الأمور تسير حينها جيدًا ويكون الحوار بناء بعيد عن أي تجاوزات".





وأنهي حديثه : "الأهلي قال إن مصلحة البلد أولًا، الجميع يستعد لكأس الأمم، ثم تعود البطولة منتظمة بعيدًا عن أي تأجيلات".



