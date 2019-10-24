الراكبون إلى البحر" كامل العدد.. ضمن عروض ملتقى القاهرة الدولي للمسرح



العرض المسرحي "الراكبون إلى البحر"



مستوحى من "كنت هنا من قبل" ل ج.ب.بريستلى، "الراكبون الى البحر" ل ج.م.ستينج، كتابة وإخراج إسماعيل إبراهيم.





عن الملتقي



ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي هو أول مهرجان دولي للمسرح الجامعي في مصر، يقام في الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر الجاري، بدعم من وزارات الثقافة والشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة، وأُقيمت الدورة الأولى في أكتوبر من العام الماضي تحت رعاية رئيس الجمهورية.



الدورة الثانية من الملتقى تحمل اسم الفنان محمود عبدالعزيز، وتحل المملكة العربية السعودية ضيف شرف المهرجان، وتكرم كل من الفنانة سميرة عبدالعزيز، والمخرج خالد جلال، وسامح حسين، والسعودي خالد الحربي، وفهد، كما ستقام ندوة جماهيرية بعنوان نجم الجامعة في مسرح الهناجر للحديث مع المكرمين بالدورة.

شهد مسرح الفلكي، بالجامعة الأمريكية في وسط القاهرة، العرض المسرحي "االراكبون إلى البحر"، وذلك ضمن فاعليات ملتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعى " CIGUT " في دورته الثانية، بحضور لجنة التحكيم، وجمهور كامل العدد."الراكبون إلى البحر"، لفريق مسرح كلية الهندسة جامعة القاهرة، من بطولة كل من: فرح عمرو، وسام طارق، مريم رمضان، مروة محمد، أيمن عبدالعزيز، حسام سالم، لؤى محمد، مازن راجحي، عزيز برعي، أحمد مهاب، غادة صابر، أحمد حمدي، محمد مدين، أحمد جبر، أحمد أسامة، مريم حمزة، رئيس الفريق محمد بكر، المكياج بثينة مصطفى، إعداد موسيقى إسماعيل إبراهيم، تصميم الدعايا يمنى سالم، الإضاءة محمود الحسيني (كاجو)، الملابس مروة محمد ووسام طارق، تعبير حركي نادين خالد، الديكور هبة الكومي، المخرجين المنفذين أحمد موسى، محمد بكر، محمد الزمر.