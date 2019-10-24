Advertisements
Advertisements
Advertisements

الراكبون إلى البحر" كامل العدد.. ضمن عروض ملتقى القاهرة الدولي للمسرح

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:25 ص
Advertisements
عرض الراكبون إلى البحر
عرض الراكبون إلى البحر
شيماء عطية
Advertisements
شهد مسرح الفلكي، بالجامعة الأمريكية في وسط القاهرة، العرض المسرحي "االراكبون إلى البحر"، وذلك ضمن فاعليات ملتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعى " CIGUT " في دورته الثانية، بحضور لجنة التحكيم، وجمهور كامل العدد.

"الراكبون إلى البحر"، لفريق مسرح كلية الهندسة جامعة القاهرة، من بطولة كل من: فرح عمرو، وسام طارق، مريم رمضان، مروة محمد، أيمن عبدالعزيز، حسام سالم، لؤى محمد، مازن راجحي، عزيز برعي، أحمد مهاب، غادة صابر، أحمد حمدي، محمد مدين، أحمد جبر، أحمد أسامة، مريم حمزة، رئيس الفريق محمد بكر، المكياج بثينة مصطفى، إعداد موسيقى إسماعيل إبراهيم، تصميم الدعايا يمنى سالم، الإضاءة محمود الحسيني (كاجو)، الملابس مروة محمد ووسام طارق، تعبير حركي نادين خالد، الديكور هبة الكومي، المخرجين المنفذين أحمد موسى، محمد بكر، محمد الزمر.


العرض المسرحي "الراكبون إلى البحر"

مستوحى من "كنت هنا من قبل" ل ج.ب.بريستلى، "الراكبون الى البحر" ل ج.م.ستينج، كتابة وإخراج إسماعيل إبراهيم.


عن الملتقي 

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي هو أول مهرجان دولي للمسرح الجامعي في مصر، يقام في الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر الجاري، بدعم من وزارات الثقافة والشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة، وأُقيمت الدورة الأولى في أكتوبر من العام الماضي تحت رعاية رئيس الجمهورية.

الدورة الثانية من الملتقى تحمل اسم الفنان محمود عبدالعزيز، وتحل المملكة العربية السعودية ضيف شرف المهرجان، وتكرم كل من الفنانة سميرة عبدالعزيز، والمخرج خالد جلال، وسامح حسين، والسعودي خالد الحربي، وفهد، كما ستقام ندوة جماهيرية بعنوان نجم الجامعة في مسرح الهناجر للحديث مع المكرمين بالدورة.
الراكبون إلى البحر" كامل العدد.. ضمن عروض ملتقى القاهرة الدولي للمسرح
الراكبون إلى البحر" كامل العدد.. ضمن عروض ملتقى القاهرة الدولي للمسرح
الراكبون إلى البحر" كامل العدد.. ضمن عروض ملتقى القاهرة الدولي للمسرح
الراكبون إلى البحر" كامل العدد.. ضمن عروض ملتقى القاهرة الدولي للمسرح
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح مسرح الفلكي الراكبون إلى البحر

أخبار تهمك

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

تعليق رسمي من الأهلي على إصابة محمد محمود

منذ ساعتين و 29 دقيقة

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

خاص.. أول رد من الأهلي على إصابة محمد محمود بقطع في الصليبي

منذ حوالي 4 ساعات

« كول كورة NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك اليوم بث مباشر LIVERPOOL TODAY يلا شووت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

أول تحرك من الخطيب بعد إصابة محمد محمود في الرباط الصليبي

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت - كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك اليوم 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح NOW

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شووت Live Bein| مشاهدة مباراة ليفربول وجينك في دوري أبطال أوروبا.. بدون تقطيع NOW

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الاسطورة NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLA SHOOT كورة جول I7SRY بلس رابط ليفربول جول صلاح NOW

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة مدوية.. تفاصيل إصابة محمد محمود في مران الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

«يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY أونلاين PLUS رابط ماتش ليفربول «NOW»

منذ حوالي 4 ساعات

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORAONLINE كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

افتتاح ملتقى الطفل بالمهرجان القومي للمسرح على متروبول (صور)

"سجن اختياري"يرفع شعار كامل العدد

"سنووايت" يحصد جوائز الدورة الـ11 للمهرجان القومي للمسرح

"مترو" كامل العدد في أولى ليالي عرضه على مسرح ملك (صور)

برنامج عروض البيت الفنى للمسرح اليوم

افتتاح أرض الملايكة لفرقة أبو كبير بجمهور كامل العدد

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

07:43 م

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

07:44 م

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status