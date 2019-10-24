ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لرحلة تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز





وتأهل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز لدور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد تغلبه في مباراة العودة على نظيره شباب بلوزداد بهدف دون رد.

جاء هدف اللقاء عن طريق جون أنطوي، فى الدقيقة 57.

جدير بالذكر، أن مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، ليصعد بيراميدز بمجموع المبارتين هدفين مقابل هدف.

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة لاعبيه التي تغادر صباح الخميس في طريقها إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في ذهاب دور ال٣٢ الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل.وضمت القائمة ٢٢ لاعبا هم:-حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدورخط الدفاع: عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصورخط الوسط: نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيقخط الهجوم: أحمد علي وجون أنطوي ودودو الجباس.ويؤدي الفريق مرانه الأخير في التاسعة صباح الخميس بملعب الدفاع الجوي قبل السفر في الواحدة ظهرا إلى تنزانيا على أن يكون الوصول عند الثامنة مساء.