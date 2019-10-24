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عاجل.. "تعليم كفر الشيخ" تعطل الدراسة في بعض المدارس اليوم الخميس

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:58 ص
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كفر الشيخ
كفر الشيخ
أمنية فوزي
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كشفت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، تفاصيل واقعة وفاة طالب صعقًا بسبب مياه الأمطار، موضحة أن الطفل المتوفي في الصف الثاني الإعدادي وكان غائبًا من المدرسة، وكان ذاهبًا للزراعة وهو يقود حمارًا وتعرض لصاعق كهرباء من أحد الأعمدة وتوفى في الحال.

وأكدت "كشك"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث ف مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن الواقعة بالكامل كانت خارج المدرسة.

وأضافت أنه يوجد غرفة عمليات، وأن المحافظة تتابع كل الأحوال أولًا بأول، مشيرة إلى أن المحافظ أمر بشفط المياه من المحافظة أولًا بأول، لافتة إلى أن الدراسة ستظل معطلة في بعض المدارس غدًا؛ لعمل الإجراءات الإصلاحية.
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