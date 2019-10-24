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موعد مباراة الزمالك وجينيراسون فوت السنغالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:11 ص
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الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
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تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلى مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ونظيره جينيراسون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.


موعد مباراة الزمالك وجينيراسون فوت السنغالي
تقام المباراة اليوم الخميس الموافق ٢٤ أكتوبر في تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك على ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام.


ويحتاج الزمالك إلى الفوز بالمباراة بفارق هدفين او الفوز بهدف نظيف، بعد انتهاء مواجهة الذهاب بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد سجله المهاجم المتألق مصطفى محمد.


القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اف سي مصر
من المقرر ان تبث المباراة على قناتي تايم سبورت وأون سبورت، بالإضافة إلى اذاعتي الشباب والرياضة وأون سبورت اف ام.


التشكيل المتوقع للزمالك أمام اف سي مصر
استقر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك على تشكيل الابيض لمواجهة جينيراسون فوت السنغالي

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمدي النقاز، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.

خط الوسط : أحمد سيد زيزو ، فرجاني ساسي، طارق حامد، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : مصطفى محمد.


غياب ٧ لاعبين عن مباراة الزمالك وجينيراسون فوت السنغالي
تأكد غياب الخماسي محمود عبد العزيز ومحمد حسن، ومحمد أبو جبل، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمد عبد الغني، بينما يغيب الثنائي محمد اوناجم وإمام عاشور بسبب عدم قيدهم بالقائمة الإفريقية.


قائمة الزمالك لمباراة جينيراسيون فوت السنغالي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو قائمة الابيض لمواجهة جينيراسون فوت السنغالي، والمقرر إقامتها غدا الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب الجيش بمدينة السلام، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة كالتالي :
محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي
محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة في خط الدفاع
طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - محمد عنتر - يوسف أوباما - كريم بامبو - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - مصطفي فتحي فى خط الوسط
خالد بو طيب - مصطفي محمد فى خط الهجوم.


الزمالك يختتم تدريباته على ملعب السلام
اختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، على ملعب الجيش بمدينة السلام، وذلك استعدادا لمواجهة جينيراسون فوت السنغالي، غدا الخميس في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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