وزيرة التضامن: نحدث قواعدنا باستمرار لتحديد الأسر المستحقة للدعم





أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن أنه يتم تحديث قواعد بيانات المواطنين بشكل مستمر لتحديد الأسر التي تستحق الدعم، مشيرة إلى أن هناك جهود كبيرة لربط قواعد البيانات الخاصة بمؤسسات الدولة مع بعضها.وأضافت "والي"، خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc "، مساء الأربعاء أن قاعدة البيانات الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي يتم تحديثها بشكل دوري، حيث تم ربطها بالجمعيات المصرية الكبرى.وأشارت الوزارة تقدم الدعم النقدي للأسر سواء المعاش الضماني أو تكافل وكرمة، مضيفة: "نستهدف في ديسمبر 2019 نكون وحدنا كل برامج الدعم النقدي في برنامج تكافل وكرامة؛ وهذا سيترتب عليه زيادة دخل المواطنين الذين سينتقلوا من الضمان الاجتماعي إلى تكافل وكرامة بنسبة حوالي 125 إلى 175 جنيه لكل أسرة وخروج بعض المواطنين من المعاش الضماني إذا تغيرت حياتهم للأفضل ".ونوهت إلى أن معاش تكافل وكرامة، هو معاش لكرامة فوق المسن من ليس لديه معاش أو غير قادر عن العمل أو إعاقة، وتكافل برنامج للأسرة لحماية الأطفال والاستثمار في مستقبلهم ويشترط أن يكون الاطفال ملتحقين بالمدرسة، موضحة أن المعاش يُصرف للأسر التي ليس لعائلها أي أملاك أو عمل ثابت أو عقارات غير التي يسكن فيها.