Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرة التضامن: نحدث قواعدنا باستمرار لتحديد الأسر المستحقة للدعم

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:12 ص
Advertisements
غادة والي
غادة والي
داليا الحسين
Advertisements
أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن أنه يتم تحديث قواعد بيانات المواطنين بشكل مستمر لتحديد الأسر التي تستحق الدعم، مشيرة إلى أن هناك جهود كبيرة لربط قواعد البيانات الخاصة بمؤسسات الدولة مع بعضها.

وأضافت "والي"، خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc "، مساء الأربعاء أن قاعدة البيانات الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي يتم تحديثها بشكل دوري، حيث تم ربطها بالجمعيات المصرية الكبرى.

وأشارت الوزارة تقدم الدعم النقدي للأسر سواء المعاش الضماني أو تكافل وكرمة، مضيفة: "نستهدف في ديسمبر 2019 نكون وحدنا كل برامج الدعم النقدي في برنامج تكافل وكرامة؛ وهذا سيترتب عليه زيادة دخل المواطنين الذين سينتقلوا من الضمان الاجتماعي إلى تكافل وكرامة بنسبة حوالي 125 إلى 175 جنيه لكل أسرة وخروج بعض المواطنين من المعاش الضماني إذا تغيرت حياتهم للأفضل ".

ونوهت إلى أن معاش تكافل وكرامة، هو معاش لكرامة فوق المسن من ليس لديه معاش أو غير قادر عن العمل أو إعاقة، وتكافل برنامج للأسرة لحماية الأطفال والاستثمار في مستقبلهم ويشترط أن يكون الاطفال ملتحقين بالمدرسة، موضحة أن المعاش يُصرف للأسر التي ليس لعائلها أي أملاك أو عمل ثابت أو عقارات غير التي يسكن فيها.

Advertisements

أخبار تهمك

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

أول تحرك من الخطيب بعد إصابة محمد محمود في الرباط الصليبي

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت - كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك اليوم 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح NOW

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق رسمي من الأهلي على إصابة محمد محمود

منذ ساعتين و 25 دقيقة

«يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY أونلاين PLUS رابط ماتش ليفربول «NOW»

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORAONLINE كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

الاسطورة NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLA SHOOT كورة جول I7SRY بلس رابط ليفربول جول صلاح NOW

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شووت Live Bein| مشاهدة مباراة ليفربول وجينك في دوري أبطال أوروبا.. بدون تقطيع NOW

منذ ساعتين و 43 دقيقة

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

« كول كورة NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك اليوم بث مباشر LIVERPOOL TODAY يلا شووت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. أول رد من الأهلي على إصابة محمد محمود بقطع في الصليبي

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة مدوية.. تفاصيل إصابة محمد محمود في مران الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن
ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

07:43 م

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

07:44 م

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status