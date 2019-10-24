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"الشؤون الإفريقية" يكشف الهدف الرئيسي من انعقاد أول قمة إفريقية روسية (فيديو)

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:06 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن قمة سوتشي تكتسب أهمية بالغة، كونها أول قمة تعقد بين إفريقيا وروسيا، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه القمة إقامة شراكة سياسية اقتصادية تجارية تنموية اجتماعية، فيما يتعلق بالعلاقة بين الجانبين.

وتابع "حليمة"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر الأقمار الاصطناعية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن هناك رصيد تراكمي للإتحاد السوفيتي في القارة السمراء، مشيرًا إلى أن هناك فرص لإقامة شراكة اقتصادية مع الصين أو روسيا، وهذه الشراكة تختلف بصورة كبيرة عن الشراكة مع الدول الغربية.

ولفت إلى أن القمة الروسية الإفريقية، ربما تنفرد بالاهتمام بالجانب الاجتماعي للإنسان الإفريقي، سواء البحث في معاجلة الفقر، أو الاهتمام بالصحة والتعليم، أو الاهتمام بالشباب الذين يمثلون 60% من سكان القارة السمراء.
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مصر وروسيا القمة الروسية الافريقية القمة الروسية القمة الإفريقية الروسية العلاقات بين مصر وروسيا

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