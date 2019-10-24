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أخبار قنا اليوم.. إنهاء الخصومة 124 في أبوتشت وإحالة مدير مدرسة للتحقيق

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:01 ص
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اخبار قنا
اخبار قنا
بسام عبدالحميد
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شهدت محافظة قنا، على مدار 24 ساعة الماضية، عددًا من الموضوعات المهمة، والتي تنوعت ما بين انهاء الخصومة 124، وبروتوكول تعاون مع مصر الخير لسداد مصروفات الطلاب الغير قادرين، وإحالة مدير مدرسة نجع كمبل الإعدادية وطاقم الإشراف بنجع حمادي للتحقيق.

جنايات قنا تقضي بحبس خفير نظامي وعامل 7 سنوات بتهمة قتل مزارع

أمرت محكمة الجنايات بمحافظة قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضويه المستشار سعيد محمد الدسوقي الجزار، وشريف عفت مصطفى، بالسجن 7 سنوات لخفير نظامي وآخر، بتهمة قتل مزارع، بقرية أولاد عمرو بقنا.

السيول تضرب محافظة قنا.. كيف استعدت الأجهزة لتفادي المخاطر (فيديو وصور)

تشهد محافظات الجمهورية حالة من الطقس السيئ، وسط هطول الكثير من الامطار، والتي أدت إلى تعطيل الحياة اليومية في عدد من المحافظات، لتقوم محافظة قنا باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة تجاه أي تغير متوقع ومحتمل في حالة الطقس.

محافظة قنا تختتم مشاركتها في ورشات "مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"

صرح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا ان فريق عمل وحدة السكان بالمحافظة اختتم مشاركته في ورشة عمل " مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية " التي تم تنظيمها تحت رعاية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

شؤون البيئة بقنا يثقف سيدات فرشوط حول "ترشيد استهلاك الماء (صور)

نظمت لجنة وحدة المرأة بجهاز شئون البيئة بقنا، وجمعية عزاء، بمدينة نجع فرشوط، شمال محافظة قنا، اليوم الاربعاء، ندوة عن ترشيد استهلاك الماء بالمنزل واضرار البلاستيك والبدائل لتجنب تلك الاضرار.

إحالة مدير مدرسة نجع كمبل الإعدادية وطاقم الإشراف بنجع حمادي للتحقيق

قرر أبو الوفاء عبد السلام محمد، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، شمال محافظة قنا، إحالة مدير مدرسة نجع كمبل الإعدادية، التابعة للإدارة، ومشرفي المدرسة عن يوم الأحد الماضي، الموافق 20 أكتوبر 2019، للشئون القانونية للتحقيق.

إنهاء الخصومة 124 في محافظة قنا (صور)

شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية مدير امن قنا، جلسة صلح القودة بين ابناء آل الخطيب وآل شمندي، بقرية الحسينات بمركز أبوتشت.

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