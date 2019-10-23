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اليوم.. السيسي وبوتين يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:59 م
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عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
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يشارك رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، صباح الخميس، فى الجلسة العامة الأولى للقمة الإفريقية الروسية التى تعقد برئاسة مشتركة للرئيس السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين فى مدينة سوتشى.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسى، كلمة خلال الجلسة، تتضمن محددات ومحاور والرؤية الإفريقية لقضايا القارة والاتحاد الإفريقى وكيفية إدارة ملف التعاون المشترك بين روسيا وإفريقيا خلال المرحلة المقبلة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات خاصة للوفد الإعلامى المرافق للرئيس فى سوتشى إن السيسى سيشارك عقب ذلك فى جلسة عامة ثانية للقمة على مأدبة غداء عمل، ويسبقها التقاط عدد من الصور التذكارية للزعماء ورؤساء الوفود المشاركة فى القمة.

وأضاف السفير بسام راضى أن الرئيسين السيسى وبوتين سوف يشهدان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين روسيا ومفوضية الاتحاد الإفريقى فى عدة مجالات للتعاون بين الجانبين، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى سوف يستأنف الخميس لقاءاته الثنائية مع الزعماء المشاركين فى القمة لبحث عدد من الملفات الثنائية.

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