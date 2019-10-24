اسعار الدولار اليوم الخميس 24/10/2019.. والعملة الأمريكية تواصل التراجع البطئ
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البنك
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اسعار شراء الدولار
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اسعار بيع الدولار
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اسعار الدولار في البنك المركزي
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16.1203
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16.2423
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اسعار الدولار في
بنك مصر
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16.14
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16.24
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اسعار الدولار في
البنك الأهلي
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16.14
|
16.24
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اسعار الدولار في
بنك القاهرة
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16.14
|
16.24
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اسعار الدولار في
بنك الإسكندرية
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16.12
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16.22
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اسعار الدولار في
البنك التجاري الدولي
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16.12
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16.22
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اسعار الدولار في
مصرف أبوظبي الإسلامي
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16٫16
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16.25
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اسعار الدولار في
بنك عودة
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16.15
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16.25
اسعار الدولار عالميًا:
تراجعت اسعار الدولار خلال تعاملات أمس الأربعاء، أمام سلة العملات الرئيسية، بعد إعلان الإتحاد الأوربي أنه يدرس نح بريطانيا تمديداً لمدة 3 أشهر بشأن البريكست.
وجاء تراجع سعر الدولار بضغط من ارتفاع اليورو و الجنيه الإسترليني.
تراجع الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 إلى 1.1138 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة إلى 108.67 ين.
وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة عند 1.2922 دولار، كما استقر أمام الفرنك السويسري مُسجلة 0.9900 فرنك.
وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 97.440.