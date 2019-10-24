اسعار الدولار اليوم الخميس 24/10/2019.. والعملة الأمريكية تواصل التراجع البطئ





اسعار الدولار اليوم





واصلت اسعار الدولار حالة التراجع البطئ في مستهل التعاملات اليوم الخميس، ليفقد نحو قرش جديد فى البنوك الحكومية وقرشين فى معظم البنوك الخاصة والأجنبية، وسجل متوسط سعر الدولار 16.14 جنيه، وهو أدنى مستوي للدولار منذ 4 مارس 2017 والذى كان سعر الدولار وقتها 16.26 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت اسعار الجنيه مقابل الدولار ارتفعت خلال تعاملات شهر سبتمبر، للتراجع أسعار الدولار بنحو 24 قرشًا أمام الجنيه منذ تعاملات الشهر الماضي.









سعر الدولار مقابل الجنيه

مصرف ابو ظبي الاسلامي نحو 16.16 جنيه للشراء و16.26 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني سجل 16.15 جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع، وحقق في بنك البركة سعر الدولار نحو 16.16 جنيه للشراء و 16.26 جنيه للبيع، وسجل في بنك عودة نحو 16.15 جنيه للشراء و16.25 جنيه للبيع، وعرض بنك التعمير والاسكان الدولار بسعر 16.14 جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع، وفي بنكي الأهلى وبنك مصر تراجع سعر صرف الدولار ليسجل نحو 16.14 جنيه للشراء 16.24 جنيه للبيع.









اسعار الدولار فى مجموعة من البنوك





البنك اسعار شراء الدولار اسعار بيع الدولار اسعار الدولار في البنك المركزي 16.1203 16.2423 اسعار الدولار في بنك مصر 16.14 16.24 اسعار الدولار في البنك الأهلي 16.14 16.24 اسعار الدولار في بنك القاهرة 16.14 16.24 اسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.12 16.22 اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي 16.12 16.22 اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16٫16 16.25 اسعار الدولار في بنك عودة 16.15 16.25 اسعار الدولار عالميًا: تراجعت اسعار الدولار خلال تعاملات أمس الأربعاء، أمام سلة العملات الرئيسية، بعد إعلان الإتحاد الأوربي أنه يدرس نح بريطانيا تمديداً لمدة 3 أشهر بشأن البريكست.

وجاء تراجع سعر الدولار بضغط من ارتفاع اليورو و الجنيه الإسترليني. تراجع الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 إلى 1.1138 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة إلى 108.67 ين. وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة عند 1.2922 دولار، كما استقر أمام الفرنك السويسري مُسجلة 0.9900 فرنك.

وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 97.440.



