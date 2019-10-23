وزيرة التضامن: المعاشات الضمانية وصلت لـ 18 مليار جنيه





أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، زيادة المعاشات منذ 2014 إلى اليوم لـ 18 مليار جنيه مراعاة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحة أن المعاشات الضمانية عام 2014 كانت لحوالي مليون و200 ألف مواطن بإجمالي 6 مليارات جنيه، وحاليا الدعم النقدي يقدم لحوالي 3 ملايين أسرة تشمل على 12 مليون مواطن بقيمة 18.5 مليار جنيه؛ حيث تضاعف المبلغ عدة مرات.وقالت "والي"، خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc "، مساء الأربعاء أن الإصلاح الاقتصادي هو برنامج اقتصادي- اجتماعي؛ حيث يتم النظر للظروف الاقتصادية، وما يترتب عليها من أحوال اجتماعية.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه كان هناك ارتفاع في معدل البطالة؛ بالإضافة إلى المعاناة في توفير السلع والخدمات، لافتة إلى أن الدولة كانت لديها وعي بضرورة تطوير المظلة الاجتماعية.