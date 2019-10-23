إنقاذ شاب "معاق" من الموت داخل عقار في بورسعيد





في سياق آخر، قرر محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، تعطيل الدراسة الخميس بجميع مدارس المحافظة نظرًا لعدم استقرار الأحوال الجوية.





وشهدت بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم، سقوط غزير للأمطار بشتى أحيائها ومدينة بورفؤاد، تزامنا مع الطقس السيئ الذي تتعرض له المحافظات المصرية





وتتوالى درجات الحرارة انخفاضها ليسود طقس لطيف علي السواحل الشمالية معتدل علي الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد مائل للحرارة جنوبا نهارًا مائل للبروده ليلًا.





كما قلت الرؤية في الشبورة المائية صباحًا علي شمال البلاد، وظهرت السحب المنخفضة والمتوسطه علي اغلب الانحاء صاحبها سقوط الامطار علي السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء وامتدت الي شمال الصعيد وكانت غزيرة ورعدية احيانًا علي مناطق من شمال البلاد والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة نشطت علي البحر الأحمر وخليج السويس.





أنقذ رجال قسم الإطفاء التابعين لإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بورسعيد، مساء الأربعاء، شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة حال تواجده داخل عقار بنطاق حى الزهور.وورد بلاغ للواء هشام خطاب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، باندلاع حريق في وحدة سكنية بمنطقة على بن أبي طالب بحى الزهور.وعلى الفور، توجه رجال قسم الإطفاء برئاسة المقدم هاني المهدى، رئيس القسم، وتم التعامل مع الحريق واخماده وإنقاذ الشاب الموجود بالعقار والذي اتضح أنه من ذوى الإحتياجات الخاصة.