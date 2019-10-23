اليوم.. وزير النقل يتفقد أعمال كباري كفر شكر





حيث تم البدء فى أعمال الإنشاء 25 فبراير 2018، ومن المقرر الانتهاء منه 31 أكتوبر 2019، بطول 1650 متر بعرض 10 متر، ويعتمد التخطيط على ترك شارعين سطحيين بعرض 7 متر لكل اتجاه لخدمة الدخول والخروج من مدينة كفر شكر والدوران من أسفل الكوبرى.



وكان قد أكد وزير النقل خلال زيارته قبل شهر للمشروع، أن مشروع تطوير طريق بنها - المنصورة يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور النقل بمحافظات الدلتا، ويشمل رفع كفاءة وصيانة وإعادة رصف الطريق الحالى، وإنشاء طبقات رصف جديدة، وجميع أعمال التأمين والسلامة من إنشاء، وتطوير دورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب.



ومن جانبه قال محافظ القليوبية، ان الكبارى الجديدة سوف تضع حل جذرى للمشاكل المرورية على الطريق خاصة امام التجمعات السكانية، لافتا إلى أن المشروع سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره، مؤكدا ان الكبارى التى يتم إنشاؤها وتنفيذها ستساهم فى القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذا الطريق الحيوي.



ويعد مشروع تطوير طريق "بنها - المنصورة" استكمالا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا، ويشمل رفع كفاءة وصيانة الطريق الحالي، وأعمال تامين سلامة المرور، وتشمل تطوير الدورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب.





يجري الفريق كامل الوزيري وزير النقل، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة سير الاعمال بكباري كفر شكر، والذى تنفذه الشركة الوطنية للتشييد، بتكلفة إجمالية 224 مليون جنيه.