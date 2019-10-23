البحر الأحمر اليوم.. إسلام سائحة وإصابة 4 فى انقلاب سيارة

الطقس اليوم.. البحر الأحمر توجه رسالة للمواطنين "توخوا الحذر"



سائحة ألمانية تعتنق الإسلام بالغردقة



انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر قدرات التقييم الوطنية لعام 2019



إصابة 4 أشخاص أثر حادث انقلاب سيارة بطريق القصير مرسى علم



شهدت محافظة البحر الأحمر، خلال الساعات القليلة الماضية، عدد من الأحداث الهامة وفي إطار الخدمات التي تقدمها بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها ومتابعيها بمحافظة البحر الأحمر نستعرض لكم أهم الآحداث.أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، رفع حالة الطوارئ بكافة مستشفيات المحافظة والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، ابتداءًا من اليوم وحتى تحسن حالة الجو.أهابت محافظة البحر الأحمر، المواطنين من أبناء المحافظة والمقيمين بها والمسافرين بتوخي الحيطة والحذر، اليوم الاربعاء واتخاذ كافة التدابير المصاحبة لسقوط الأمطار على بعض المناطق طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.اعتنقت سائحة ألمانية، الإسلام، بمنطقة الوعظ بالبحر الأحمر بعدما تعرفت على سماحة الإسلام وما لقيته من أمانة في المعاملة عن طريق عدد من الأصدقاء المصريين.انطلقت منذ قليل فعاليات اليوم الثاني على التوالي لمؤتمر قدرات التقييم الوطنية لعام 2019 والذي تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تحت عنوان: عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030"، والذي تم إطلاق فعالياته أمس بمدينة الغردقة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري.أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القصير ـ مرسى علم جنوب البحر الأحمر.