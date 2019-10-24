اسعار العملات اليوم الخميس 24-10-2019 في مصر .. والجنيه يرتفع أمام الدولار والإسترليني

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر

اسعار سلة العملات الأساسية عالميًا:





تراجعت اسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أمام سلة العملات الرئيسية، بعد إعلان الإتحاد الأوربي أنه يدرس نح بريطانيا تمديداً لمدة 3 أشهر بشأن البريكست.





وجاء تراجع سعر الدولار بضغط من ارتفاع اليورو و الجنيه الإسترليني.





ويصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تنفيذ البريكست في موعده المقرر نهاية الشهر الجاري داعياً البرلمان إلى تمرير الصفقة التي توصل إليها مع بروكسل، ومن جانب أخر صوت بالأمس أعضاء البرلمان البريطاني بأغلبية ضد إطار زمني محدود لمراجعة التشريعات المتعلقة بمغادرة المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي.





والإطار الزمني لمراجعة البرلمان التشريعات المتعلقة بمشروع قانون اتفاقية البريكست محدد عند 3 أيام.





وتباطأ نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي.





تراجع الدولار أمام اليورو بحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 0.1 إلى 1.1138 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة إلى 108.67 ين.





وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة عند 1.2922 دولار، كما استقر أمام الفرنك السويسري مُسجلة 0.9900 فرنك.



