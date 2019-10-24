Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار العملات اليوم الخميس 24-10-2019 في مصر .. والجنيه يرتفع أمام الدولار والإسترليني

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:05 ص
Advertisements
اسعار العملات فى مصر
اسعار العملات فى مصر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

تراجعت اسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري فى مستهل التعاملات المصرفية اليوم الخميس، أخر تعاملات الأسبوع، وشهد سعر العملات اليوم فى مصر حالة من التباين بدأت منذ تعاملات الأسبوع الماضي فى ظل توجه الدولة لتقليل الإستيراد بجانب تراجع حركة التجارة العالمية مع ترقب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، مع عودة التفاؤل بإنتهائها قريبًا، يضاف إلي ذلك ترقب تصويت البرلمان البريطاني على صفقة البريكست، أما على المستوي المحلي فيترقب أن تشهد البلاد زيادة فى الجنيه الإسترليني بعد إعلان رفع القيود الجوية من إنجلترا عن مطار شرم الشيخ.

اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم الخميس
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.1203 جنيهًا للشراء 16.2423 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.9242 جنيهًا للشراء 18.0663 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7517 جنيهًا للشراء 20.4180 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.2898 جنيهًا للشراء 16.4146 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.8629 جنيهًا للشراء 14.9767 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
ريال سعودي 4.2978 جنيهًا للشراء 4.3306 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم الخميس
دينار كويتي 53.3883 جنيهًا للشراء 53.5271 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس
درهم اماراتى 4.3883 جنيهًا للشراء 4.4622 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 
اليوان الصيني 2.2786 جنيهًا للشراء2.2964 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر



العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.1203

16.2423

يورو

17.9242

18.0663

جنيه إسترليني

20.7517

20.4180

فرنك سويسري

16.2898

16.4146

100 ين ياباني

14.8629

14.9767

ريال سعودي

4.2978

4.3306

دينار كويتي

53.3883

53.5271

درهم اماراتي

4.3883

4.4622

اليوان الصيني

2.2786

2.2964



اسعار سلة العملات الأساسية عالميًا:

تراجعت اسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أمام سلة العملات الرئيسية، بعد إعلان الإتحاد الأوربي أنه يدرس نح بريطانيا تمديداً لمدة 3 أشهر بشأن البريكست.

وجاء تراجع سعر الدولار بضغط من ارتفاع اليورو و الجنيه الإسترليني.

ويصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تنفيذ البريكست في موعده المقرر نهاية الشهر الجاري داعياً البرلمان إلى تمرير الصفقة التي توصل إليها مع بروكسل، ومن جانب أخر صوت بالأمس أعضاء البرلمان البريطاني بأغلبية ضد إطار زمني محدود لمراجعة التشريعات المتعلقة بمغادرة المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي.

والإطار الزمني لمراجعة البرلمان التشريعات المتعلقة بمشروع قانون اتفاقية البريكست محدد عند 3 أيام.

وتباطأ نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي.

تراجع الدولار أمام اليورو بحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش،  بنحو 0.1 إلى 1.1138 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة إلى 108.67 ين.

وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة عند 1.2922 دولار، كما استقر أمام الفرنك السويسري مُسجلة 0.9900 فرنك.

وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 97.440.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر اليورو سعر الريال السعودي سعر الدولار سعر الجنيه الإسترليني اليوم العملات الأجنبية اسعار العملات

أخبار تهمك

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

« كول كورة NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك اليوم بث مباشر LIVERPOOL TODAY يلا شووت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORAONLINE كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

صدمة مدوية.. تفاصيل إصابة محمد محمود في مران الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تحرك من الخطيب بعد إصابة محمد محمود في الرباط الصليبي

منذ حوالي 3 ساعات

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

خاص.. أول رد من الأهلي على إصابة محمد محمود بقطع في الصليبي

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY أونلاين PLUS رابط ماتش ليفربول «NOW»

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت - كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك اليوم 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح NOW

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شووت Live Bein| مشاهدة مباراة ليفربول وجينك في دوري أبطال أوروبا.. بدون تقطيع NOW

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الاسطورة NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLA SHOOT كورة جول I7SRY بلس رابط ليفربول جول صلاح NOW

منذ حوالي 4 ساعات

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

تعليق رسمي من الأهلي على إصابة محمد محمود

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

"المالية" تخفض سعر "اليورو والأسترلينى والفرنك" خلال شهر مارس

الين يرتفع لأعلى مستوياته بعد اندلاع الحرب التجارية بين اوروبا وأمريكا

الجنيه يرتفع أمام اليورو والاسترلينى خلال تعاملات اليوم الأحد 11/3/2018

ارتفاع سعر الدولار لهذا السبب

اليورو والاسترليني يرتفعان فى نهاية تداولات اليوم الأربعاء

اسعار العملات اليوم السبت 15-12-2018 في مصر الدولار والريال السعودى يستقران والاسترليني يواصل التراجع

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

07:43 م

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

07:44 م

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status