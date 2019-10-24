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اسعار العملات اليوم الخميس 24-10-2019 في مصر .. والجنيه يرتفع أمام الدولار والإسترليني
الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:05 ص
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الفجر الاقتصادي
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اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري
تراجعت اسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري فى مستهل التعاملات المصرفية اليوم الخميس، أخر تعاملات الأسبوع، وشهد سعر العملات اليوم فى مصر حالة من التباين بدأت منذ تعاملات الأسبوع الماضي فى ظل توجه الدولة لتقليل الإستيراد بجانب تراجع حركة التجارة العالمية مع ترقب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، مع عودة التفاؤل بإنتهائها قريبًا، يضاف إلي ذلك ترقب تصويت البرلمان البريطاني على صفقة البريكست، أما على المستوي المحلي فيترقب أن تشهد البلاد زيادة فى الجنيه الإسترليني بعد إعلان رفع القيود الجوية من إنجلترا عن مطار شرم الشيخ.
اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم الخميس
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.1203 جنيهًا للشراء 16.2423 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.9242 جنيهًا للشراء 18.0663 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7517 جنيهًا للشراء 20.4180 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.2898 جنيهًا للشراء 16.4146 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.8629 جنيهًا للشراء 14.9767 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
ريال سعودي 4.2978 جنيهًا للشراء 4.3306 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم الخميس
دينار كويتي 53.3883 جنيهًا للشراء 53.5271 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس
درهم اماراتى 4.3883 جنيهًا للشراء 4.4622 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس
اليوان الصيني 2.2786 جنيهًا للشراء2.2964 جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
العملة
شراء
بيع
دولار أمريكي
16.1203
16.2423
يورو
17.9242
18.0663
جنيه إسترليني
20.7517
20.4180
فرنك سويسري
16.2898
16.4146
100 ين ياباني
14.8629
14.9767
ريال سعودي
4.2978
4.3306
دينار كويتي
53.3883
53.5271
درهم اماراتي
4.3883
4.4622
اليوان الصيني
2.2786
2.2964
اسعار سلة العملات الأساسية عالميًا:
تراجعت اسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أمام سلة العملات الرئيسية، بعد إعلان الإتحاد الأوربي أنه يدرس نح بريطانيا تمديداً لمدة 3 أشهر بشأن البريكست.
وجاء تراجع سعر الدولار بضغط من ارتفاع اليورو و الجنيه الإسترليني.
ويصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تنفيذ البريكست في موعده المقرر نهاية الشهر الجاري داعياً البرلمان إلى تمرير الصفقة التي توصل إليها مع بروكسل، ومن جانب أخر صوت بالأمس أعضاء البرلمان البريطاني بأغلبية ضد إطار زمني محدود لمراجعة التشريعات المتعلقة بمغادرة المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي.
والإطار الزمني لمراجعة البرلمان التشريعات المتعلقة بمشروع قانون اتفاقية البريكست محدد عند 3 أيام.
وتباطأ نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي.
تراجع الدولار أمام اليورو بحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 0.1 إلى 1.1138 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة إلى 108.67 ين.
وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة عند 1.2922 دولار، كما استقر أمام الفرنك السويسري مُسجلة 0.9900 فرنك.
وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 97.440.
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