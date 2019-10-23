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رضوى الشربيني: "لا تجادلني في شخص أراه بقلبي"

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:47 م
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رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
روان هيثم محمد
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غردت الإعلامية رضوى الشربيني، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، قائلة: "لا تجادلني بشخص ، تراه انت بعينك وأراه أنا بقلبي" .


وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً : "ايه الكلام الجميل ده يا رضوى ، عندك حق فرؤية القلب حتمآ تحكم ، وحشتينا قوي".


على صعيد آخر "نشرت الإعلامية رضوى الشربيني عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور بمستشفى الثدي لدعم مكافحة السرطان.

وعلقت الإعلامية رضوى الشربيني، على هذه الصور قائلة: "أكثر لحظات حياتي سعادة لما لاقتهم أول ما شافوني إبتسموا في وشي رغم ألامهم ومرضهم".


وأضافت "الشربيني"، قائلة: "كامل الدعم مني لكل مرضى سرطان الثدي للمعهد القومي للأمراض".

واختتمت الإعلامية رضوى الشربيني، عبراتها قائلة: المعهد ده معندوش إمكانية إنه يعمل إعلانات، وفي نفس الوقت بيعالج ألاف من السيدات ... الستات دي محتاجة دعمكم".

قدمت رضوى الشربيني بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور، وبرنامج فني على قناة الحياة.

ثم قدمت بعد ذلك برنامج "أنا مصر" في التلفزيون المصري، بالإضافة إلى عملها في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري "بروباجندا تي في" .

لم تكتسب رضوى الشربيني شهرة إلا عن طريق برنامجها "هي وبس" الذي يعرض على قناة CBc سفرة .
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