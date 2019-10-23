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ماذا قال كلوب عقب فوز ليفربول على جينك بدوري الأبطال؟

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:46 م
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كلوب
كلوب
علي نبوي
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عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على مضيفه جينك البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب عقب نهاية المباراة :"حظينا على لحظات جيدة و بدأنا بطريقة جيدة. كنا مرنين للغاية وسببنا لهم بعض المشاكل، لكن خسرنا بعض الكرات التي يجب أن لا تخسرها، وقمنا بالمجازفة في أوقات غير مناسبة".

وأضاف :"الهدف الاول كان جميل و الثاني أجمل, جميع أهدافنا كانت رائعة. لكن تلقينا هدف, وهذا ليس أمرا جيدا".

وتابع :"يوم الأحد لالانا سجل هدف, اليوم تشامبرلين سجل كذلك. إنها قصة رائع".

وعن تألق تشامبرلين قال :""انها مباراة رائعة، ادائه كان مطابقاً لأداء الفريق، الأهداف التي سجلها كانت رائعة لكن كان من الممكن أن نكون أفضل، الأهداف التي سجلها كانت خيالية".

وأشار :"لقد حصلوا على الزخم بعد بدايتنا المتواضعة، لقد كان شوطاً عادي لكن بعدها أظهرنا المساحة للاعبينا لاستغلالها، الهدف الاول كان رائعاً والشوط الثاني كان أجمل، كل أهدافنا الليلة كانت جميلة، لكن استقبلنا هدفاً وهو ليس بالأمر الرائع".

وواصل :"دفعت بميلنر في مركز الظهير الأيمن بعدما علمنا بأن أرنولد ليس بخير، وكان ميلنر هو الخيار الأول لتعويض أرنولد وجوميز قام بعمل جيد بعد مشاركته".
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محمد صلاح ماني ليفربول كلوب دوري ابطال اوروبا دور المجموعات

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