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غياب المسؤولين ورسالة للرئيس.. "الفجر" في عزاء ضحية مياه الأمطار بالعاشر (صور)

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:30 ص
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ضحية الامطار بالشرقية
ضحية الامطار بالشرقية
إسلام علي
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حالة كبيرة من الحزن والأسى عاشتها مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، على مدار الساعات الماضية؛ بعدما لقيت طفلة، في العاشر من عمرها، مصرعها، إثر ملامستها عمود إنارة به ماس كهربائي سببته مياه المطار التي هطلت على المدينة الثلاثاء.

انتقلت عدسة "الفجر" إلى المجاورة 46 بالعاشر من رمضان، بالشرقية، حيث سرادق عزاء الطفلة "مروة صادق عبد المجيد" 10 سنوات، الطالبة بالصف الخامس الابتدائي، والتي لقيت طفلة مصرعها إثر إصابتها بصعق كهربائي تعرضت له نتيجة ملامستها عمود إنارة بالقرب من مسكنها بالحي 14.

وضم السرادق عدد كبير من الأهالي والذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، فيما غاب المسئولين بصورة كبيرة عن الحضور، وعلى رأسهم المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز المدينة، والذي أوفد أحد ألشخاص لتقديم واجب العزاء بالنيابة عنه.

من جانبه، قال صادق عبدالحميد، والد الطفلة، إن ابنته لقيت مصرعها أثناء عودتها من درس برفقة زميلتها، حيث صعقها عمود إنارة وظلت في المياه لأكثر من نصف ساعة، حتى تم انتشالها بواسطة "لودر"، مشيدًا بدور رجال الأمن وما قدموه من معاونة له في إنهاء الإجراءات حتى دفن الطفلة.

وناشد والد الطفلة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل والتحقيق في الأمر حتى لا تتكرر المأساة مع أطفال أخرى.

ولا تزال حالة من الحزن العام تكسو وجوه وقلوب أهالي الحي 14 بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، تأثرًا بوفاة طفلة من بنات المنطقة أمام أعينهم، فيما لا يزال الكثيرون يذكرون بعضهم البعض بأن الصغيرة فارقت الحياة متأثرة بالصعق الكهربائي الذي تعرضت له نتيجة ملامستها أحد أعمدة الإنارة بالمنطقة، حيث ظلت الكهرباء مُمسكة بها لعدة دقائق، قبل أن تدفع جسدها للسقوط في مياه الأمطار، والتي غطت الأرصفة وأغلقت المحال التجارية.

دقائق طويلة مرت على الجميع قبل أن يتطوع أحد الجيران، ويأتي بـ"لودر" ويتمكن من انتشال جثة الطفلة من وسط المياه، فيما لا يزال الجميع في انتظار تشييع جثمان الصغيرة عقب صلاة الظهر.

ولقيت طفلة، مصرعها، إثر إصابتها بصعق كهربائي تعرضت له نتيجة ملامستها عمود إنارة تعرض لمياه الامطار والسيول بالحي 14، بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، حيث ضربت الامطار البلاد منذ صباح الثلاثاء.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد بورود بلاغًا بمصرع الطفلة "مروة صادق عبدالمجيد" 10 سنوات، مُقيمة بالحي 14 بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان؛ إثر إصابتها بصعق كهربائي تعرضت له نتيجة ملامستها عمود إنارة بالقرب من مسكن أسرتها بسبب الامطار.

وتبين حدوث ماس كهربائي بعمود الإنارة بسبب حالة التقلبات التي تشهدها المدينة في الطقس وسقوط الامطار والسيول، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

غياب المسؤولين ورسالة للرئيس.. "الفجر" في عزاء ضحية مياه الأمطار بالعاشر (صور)
غياب المسؤولين ورسالة للرئيس.. "الفجر" في عزاء ضحية مياه الأمطار بالعاشر (صور)
غياب المسؤولين ورسالة للرئيس.. "الفجر" في عزاء ضحية مياه الأمطار بالعاشر (صور)
غياب المسؤولين ورسالة للرئيس.. "الفجر" في عزاء ضحية مياه الأمطار بالعاشر (صور)
غياب المسؤولين ورسالة للرئيس.. "الفجر" في عزاء ضحية مياه الأمطار بالعاشر (صور)
غياب المسؤولين ورسالة للرئيس.. "الفجر" في عزاء ضحية مياه الأمطار بالعاشر (صور)
غياب المسؤولين ورسالة للرئيس.. "الفجر" في عزاء ضحية مياه الأمطار بالعاشر (صور)
غياب المسؤولين ورسالة للرئيس.. "الفجر" في عزاء ضحية مياه الأمطار بالعاشر (صور)
غياب المسؤولين ورسالة للرئيس.. "الفجر" في عزاء ضحية مياه الأمطار بالعاشر (صور)
غياب المسؤولين ورسالة للرئيس.. "الفجر" في عزاء ضحية مياه الأمطار بالعاشر (صور)
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