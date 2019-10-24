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اسعار الذهب اليوم الخميس 24/10/2019.. والمعدن الأصفر يواصل الصعود البطئ

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
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اسعار الذهب
اسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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اسعار الذهب اليوم 
تواصل أسعار الذهب الارتفاع في مستهل التعاملات اليوم الخميس، لتصعد بنحو جنيهان مع توقعات استمرار حالة التذبذب في سعر الذهب، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

سعر الذهب عيار 18 سجل    582.86 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 680.01   جنيها للجرام.
 
سعر الذهب  عيار 24 ما قيمته 777.13 جنيها للجرام.
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,440 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
انخفض سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل   582.86 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر680.01 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 777.13  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,440 جنيه.


اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

765 إلى 767

عيار 22 

701 إلى 703

عيار 21

669 إلى 671

عيار 18

573 إلى 575

عيار 14

446 إلى 447

عيار 12

382 إلى 383

الاونصة

23.778 إلى 23.849

الجنيه الذهب

5,352 إلى 5,368

الكيلو

764.571 إلى 766.857

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 777.13جنيه      

 48.00$

سعر الذهب عيار 22

 712.38جنيه

 44.00$

اسعار الذهب عيار 21

680.01جنيه       

42.00$

اسعار الذهب عيار 18

 582.86جنيه

36.00$

سعر الذهب عيار 14

453.33جنيه

28.00$

سعر الذهب عيار 12

388.57جنيه

24.00 $

سعر الذهب عيار 9

291.43جنيه

18.00 $

اسعار أوقية الذهب

24,169 جنيه

1,493 $

اسعار جنيه الذهب

5,440 جنيه

336.01 $

اسعار كيلو الذهب

777,135 جنيه

48,000 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

22 أكتوبر

777.13

680.01

582.86

453.33

388.57

21 أكتوبر

773.52

676.85

580.15

451.22

386.76

20 أكتوبر

779.23

681.84

584.43

454.55

389.62

19 أكتوبر

779.29

681.84

584.43

454.67

389.72

18 أكتوبر

779.43

682.02

584.02

454.67

389.72

17 أكتوبر

779.07

681.70

584.58

454.46

389.54

16 أكتوبر

778.00

680.77

583.51

453.84

389.00

15 أكتوبر

773.80

677.10

580.36

451.39

386.90

14 أكتوبر

780.34

682.82

585.27

455.20

390.17

 


اسعار الذهب عالميًا:

واصلت أسعار الذهب الارتفاع بنهاية التعاملات أمس الأربعاء، مع وجود حالة من عدم اليقين حول صفقة البريكست حيث يدرس الاتحاد الأوروبي طلب بريطانيا بتمديد البريكست مجدداً لمدة 3 أشهر وسط تصريحات من قبل بوريس جونسون بأنه إذا وافقت بروكسل على ذلك فسوف يدعو لانتخابات مبكرة.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.20 دولار إلى 1495.70 دولار للأوقية.

وصعد سعر التسليم الفوري  للذهب بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يعادل 5.38 دولار عند 1493.06 دولار للأوقية.


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