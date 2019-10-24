اسعار الذهب اليوم الخميس 24/10/2019.. والمعدن الأصفر يواصل الصعود البطئ
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
765 إلى 767
|
عيار 22
|
701 إلى 703
|
عيار 21
|
669 إلى 671
|
عيار 18
|
573 إلى 575
|
عيار 14
|
446 إلى 447
|
عيار 12
|
382 إلى 383
|
الاونصة
|
23.778 إلى 23.849
|
الجنيه الذهب
|
5,352 إلى 5,368
|
الكيلو
|
764.571 إلى 766.857
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
777.13جنيه
|
48.00$
|
سعر الذهب عيار 22
|
712.38جنيه
|
44.00$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
680.01جنيه
|
42.00$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
582.86جنيه
|
36.00$
|
سعر الذهب عيار 14
|
453.33جنيه
|
28.00$
|
سعر الذهب عيار 12
|
388.57جنيه
|
24.00 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
291.43جنيه
|
18.00 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,169 جنيه
|
1,493 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,440 جنيه
|
336.01 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
777,135 جنيه
|
48,000 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
22 أكتوبر
|
777.13
|
680.01
|
582.86
|
453.33
|
388.57
|
21 أكتوبر
|
773.52
|
676.85
|
580.15
|
451.22
|
386.76
|
20 أكتوبر
|
779.23
|
681.84
|
584.43
|
454.55
|
389.62
|
19 أكتوبر
|
779.29
|
681.84
|
584.43
|
454.67
|
389.72
|
18 أكتوبر
|
779.43
|
682.02
|
584.02
|
454.67
|
389.72
|
17 أكتوبر
|
779.07
|
681.70
|
584.58
|
454.46
|
389.54
|
16 أكتوبر
|
778.00
|
680.77
|
583.51
|
453.84
|
389.00
|
15 أكتوبر
|
773.80
|
677.10
|
580.36
|
451.39
|
386.90
|
14 أكتوبر
|
780.34
|
682.82
|
585.27
|
455.20
|
390.17
اسعار الذهب عالميًا:
واصلت أسعار الذهب الارتفاع بنهاية التعاملات أمس الأربعاء، مع وجود حالة من عدم اليقين حول صفقة البريكست حيث يدرس الاتحاد الأوروبي طلب بريطانيا بتمديد البريكست مجدداً لمدة 3 أشهر وسط تصريحات من قبل بوريس جونسون بأنه إذا وافقت بروكسل على ذلك فسوف يدعو لانتخابات مبكرة.
وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.20 دولار إلى 1495.70 دولار للأوقية.
وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يعادل 5.38 دولار عند 1493.06 دولار للأوقية.