اسعار الذهب اليوم الخميس 24/10/2019.. والمعدن الأصفر يواصل الصعود البطئ

اسعار الذهب اليوم

تواصل أسعار الذهب الارتفاع في مستهل التعاملات اليوم الخميس، لتصعد بنحو جنيهان مع توقعات استمرار حالة التذبذب في سعر الذهب ، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

سعر الذهب عيار 18 سجل 582.86 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 680.01 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 ما قيمته 777.13 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,440 جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

انخفض سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 582.86 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 680.01 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 777.13 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,440 جنيه.

اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 765 إلى 767 عيار 22 701 إلى 703 عيار 21 669 إلى 671 عيار 18 573 إلى 575 عيار 14 446 إلى 447 عيار 12 382 إلى 383 الاونصة 23.778 إلى 23.849 الجنيه الذهب 5,352 إلى 5,368 الكيلو 764.571 إلى 766.857

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 777.13جنيه 48.00$ سعر الذهب عيار 22 712.38جنيه 44.00$ اسعار الذهب عيار 21 680.01جنيه 42.00$ اسعار الذهب عيار 18 582.86جنيه 36.00$ سعر الذهب عيار 14 453.33جنيه 28.00$ سعر الذهب عيار 12 388.57جنيه 24.00 $ سعر الذهب عيار 9 291.43جنيه 18.00 $ اسعار أوقية الذهب 24,169 جنيه 1,493 $ اسعار جنيه الذهب 5,440 جنيه 336.01 $ اسعار كيلو الذهب 777,135 جنيه 48,000 $

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 22 أكتوبر 777.13 680.01 582.86 453.33 388.57 21 أكتوبر 773.52 676.85 580.15 451.22 386.76 20 أكتوبر 779.23 681.84 584.43 454.55 389.62 19 أكتوبر 779.29 681.84 584.43 454.67 389.72 18 أكتوبر 779.43 682.02 584.02 454.67 389.72 17 أكتوبر 779.07 681.70 584.58 454.46 389.54 16 أكتوبر 778.00 680.77 583.51 453.84 389.00 15 أكتوبر 773.80 677.10 580.36 451.39 386.90 14 أكتوبر 780.34 682.82 585.27 455.20 390.17





اسعار الذهب عالميًا:

واصلت أسعار الذهب الارتفاع بنهاية التعاملات أمس الأربعاء، مع وجود حالة من عدم اليقين حول صفقة البريكست حيث يدرس الاتحاد الأوروبي طلب بريطانيا بتمديد البريكست مجدداً لمدة 3 أشهر وسط تصريحات من قبل بوريس جونسون بأنه إذا وافقت بروكسل على ذلك فسوف يدعو لانتخابات مبكرة.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.20 دولار إلى 1495.70 دولار للأوقية.

وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يعادل 5.38 دولار عند 1493.06 دولار للأوقية.



