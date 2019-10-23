احوال الطقس غدا الخميس 24/10/2019 في جميع محافظات مصر .. والأرصاد تُحذر

احوال الطقس غدا، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، احوال الطقس غدا الخميس 24/10/2019 ، في بيان نشرته اليوم، حيث يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.





وأضافت الهيئة بشأن احوال الطقس غدا أنّ الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها استمرار لسقوط للأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين، محذرة من أن تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، فيما تأتي الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.





حيث أن احوال الطقس غدا بالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط فهي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.





بيان بشأن احوال الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر:-





* احوال الطقس غدا:-



