صدمة كبرى.. الكشف عن مدة غياب محمد محمود عن الأهلي بعد إصابته

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأشعة الخاصة بمحمود محمود، لاعب وسط الفريق الأحمر، قد تم عرضها على طبيب ألماني، وقام بالرد عليها.

وأكد المصدر أن مسئولي الأهلي تلقوا صدمة قوية بسبب رد الطبيب الألماني، حيث أكد الأخير أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي ويحتاج إلى إجراء جراحة، مشددًا على أن غيابه سيستمر 9 شهور.

وقال المصدر: "الطبيب الألماني يؤكد إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي للقدم اليسري واللاعب يحتاج مجددًا للعلاج لمدة ٩ أشهر"، حيث أن هناك أحد مسئولي النادي قاموا بالتواصل مع الطبيب الألماني وعرضوا عليه الأشعة وقام بالرد فورًا.

وتابع أن محمود الخطيب، رئيس النادي، قد أمر بتجهيز أوراق اللاعب للسفر إلى ألمانيا من أجل خضوعه للجراحة هناك.