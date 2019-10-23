قوات سوريا الديموقراطية تشكر الجانب الروسي لنزعه فتيل الحرب





قدم قائد قوات سوريا الديموقراطية، مظلوم عبدي، الشكر إلى الجانب الروسي على الاتفاق، الذي عقده مع أنقرة حول إنسحاب قواته من شمال شرق سوريا، والذي نزع فتيل الحرب وجنّب المدنيين ويلاتها.





وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية، في بيان، إنّ "وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ورئيس أركان الجيش الروسي فاليري جيراسيموف، أجريا اتصالاً متلفزاً بعبدي أعرب خلاله الأخير عن شكره لموسكو، لعملها على نزع فتيل الحرب في مناطقنا وتجنيب المدنيين ويلاتها".





وبحسب البيان، أبدى مظبوم عبدي في الوقت نفسه "تحفّظه على بعض بنود الاتفاق الروسي التركي، والتي تحتاج إلى نقاشات وحوارات بغية تقريب وجهات النظر".



