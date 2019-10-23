غدًا.. منة فضالي ضيفة شيرين حمدي في ON Set

تحل الفنانة منة فضالي، ضيفة على برنامج ON Set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على "قناة ON E"، يوم غدا الخميس.





تتحدث منة خلال اللقاء عن أعمالها الفنية الأخيرة، والأدوار التي تستعد لها حاليًا، وكذلك أحلامها وطموحاتها المستقبلية، سواء على المستوى الفني أو الشخصي.





يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.



