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البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:09 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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اغلقت البورصة الأمريكية على ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار الشركات الأمريكية في الكشف عن نتائج الأعمال الفصلية، حيث تراجعت أرباح "بوينج" بنحو 51 بالمائة خلال الربع الثالث بأكثر من توقعات المحللين.

وتراجعت أرباح وإيرادات "كاتربيلر" بأكثر من التقديرات خلال الربع الثالث، وخفضت توقعاتها للعام الجاري بأكمله.

وسجلت شركة "سناب شات" خسائر بأقل من التوقعات مع قفزة الإيرادات الفصلية بنحو 50 بالمائة في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المستخدمين تقديرات المحللين.

وصوت البرلمان البريطاني بأغلبية ضد إطار زمني لـ3 أيام لمراجعة التشريعات المتعلقة بمغادرة المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يصمم فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون على تنفيذ عملية الخروج في موعدها رغم طلب الحكومة تمديد البريكست.

وتباطؤ نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو  0.2 بالمائة إلى 26833.9 نقطة.

وصعد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 3002.8 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة مماثلة إلى 8119.9 نقطة.

وانخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.07 بالمائة عند97.460.
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