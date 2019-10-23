ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة





انتهت منذ لحظات مباريات ثالث جولات دور المجموعات من البطولة ذات الآذنين، بالعديد من المفاجآت المدوية، ويرصد لكم موقع الفجر الرياضي ترتيب دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا عقب انتهاء الجولة الثالثة .





ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الثالثة





ترتيب المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، عقب انتهاء الجولة الثالثة :-





المركز الأول : باريس سان جيرمان برصيد 9 نقاط .





المركز الثاني : ريال مدريد برصيد 4 نقاط .





المركز الثالث : كلوب بروج برصيد نقطتين .





المركز الرابع : جالطة سراي برصيد نقطة .









ترتيب المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا، عقب انتهاء الجولة الثالثة :-





المركز الأول : بايرن ميونيخ برصيد 9 نقاط .





المركز الثاني : توتنهام هوتسبير برصيد 4 نقاط .





المركز الثالث : النجم الأحمر برصيد 3 نقاط .





المركز الرابع : أوليمبياكوس برصيد نقطة .









ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، عقب انتهاء الجولة الثالثة :-





المركز الأول : مانشستر سيتي برصيد 9 نقاط .





المركز الثاني : دينامو زغرب برصيد 4 نقاط .





المركز الثالث : شاختار دونتسيك برصيد 4 نقاط .





المركز الرابع : أتالانتا بدون رصيد من النقاط .









ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، عقب انتهاء الجولة الثالثة :-





المركز الأول : يوفنتوس برصيد 7 نقاط .





المركز الثاني : أتلتيكو مدريد برصيد 7 نقاط .





المركز الثالث : لوموكوتيف موسكو برصيد3 نقاط .





المركز الرابع : بايرن ليفركوزن بدون رصيد من النقاط .









ترتيب المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، عقب انتهاء الجولة الثالثة :-





المركز الأول : نابولي برصيد 7 نقاط .





المركز الثاني : ليفربول برصيد6 نقاط .





المركز الثالث : ريد بول سالزبورج برصيد 3 نقاط .





المركز الرابع : جينك البلجيكي برصيد نقطة .









ترتيب المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا، عقب انتهاء الجولة الثالثة :-





المركز الأول : برشلونة برصيد 7 نقاط .





المركز الثاني : إنتر برصيد 4 نقاط .





المركز الثالث : بوروسيا دورتموند برصيد 4 نقاط .





المركز الرابع : سلافيا براج برصيد نقطة .









ترتيب المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا، عقب انتهاء الجولة الثالثة :-





المركز الأول : ليبيزيج الألماني برصيد 6 نقاط .





المركز الثاني : زينيت سان بيطرسبيرج برصيد 4 نقاط .





المركز الثالث : أوليمبيك ليون برصيد 4 نقاط .





المركز الرابع : بنفيكا برصيد 3 نقاط .









ترتيب المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا، عقب انتهاء الجولة الثالثة :-





المركز الأول : تشيلسي برصيد 6 نقاط .





المركز الثاني : آياكس آمستردام برصيد 6 نقاط .





المركز الثالث : فالنسيا برصيد4 نقاط .





المركز الرابع : ليل برصيد نقطة .



