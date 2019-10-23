Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الثقافة تكرم الفائزين في مسابقة "المواهب الذهبية" لذوي الاحتياجات الخاصة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:04 م
Advertisements
المواهب الذهبية
المواهب الذهبية
سعد نبيل
Advertisements
نظم صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم" برئاسة الدكتور محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، مساء

اليوم، احتفالية كبرى لتكريم عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة الفائزين في الموسم الثاني من مسابقة "المواهب الذهبية"، بمسرح الجمهورية بوسط القاهرة. 

حضر الاحتفالية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ونقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، ورئيس صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة الدكتور فتحي عبد الوهاب، وعدد من نجوم الفن والثقافة وأعضاء مجلس النواب. 

بدأ الحفل بعزف النشيد الوطني المصري، وعرض فيلم تسجيلي عن الموسم الثاني لمسابقة المواهب الذهبية، الذي استعرض مراحل المسابقة والمشاركين فيها من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، ولفت إلى الموسم الأول الذي نظمته جمعية "البلد اليوم"، العام الماضي 2018 الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عاما لذوي الاحتياجات الخاصة. 

وكرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الفائزين في المسابقة، وأثنت على ما قدم خلال المسابقة من اكتشاف لعدد من المواهب التي تثري الحياة الثقافية والمجتمعية وتثبت أهمية الروح والإصرار والمثابرة من أجل تحقيق الأهداف رغم كل التحديات. 

وقال رئيس صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، الدكتور فتحي عبد الوهاب، إن توجيهات القيادة السياسية والحكومة دائما تركز على الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وتسليط الضوء على النماذج الناجحة منهم، ليكونوا مثالا يحتذى به. 

وأضاف عبد الوهاب أن اهتمام وزارة الثقافة اليوم بتكريم ذوي الاحتياجات الخاصة يؤكد حرصها على دعم الأشخاص ذوي القدرات الخاصة كل عام وليس فقط العام الماضي الذي أعلنه الرئيس السيسي عاما لذوي الاحتياجات الخاصة. 

وأشار عضو مجلس النواب ورئيس جمعية "البلد اليوم" الدكتور محمد عبد الغني ، إلى أن الموسم الثاني للمسابقة شهد تنافسا بين 600 متسابقا.

وأضاف:نحتفل اليوم بختام المسابقة التي وعدنا بتكرارها والتي تهدف لإسعاد تلك النماذج المثابرة التي تبذل جهودا كبيرة في المجتمع، مردفا : هؤلاء الأشخاص يمثلون لنا نماذج ملهمة في قوة الإرادة تجبر الجميع على احترامها والاقتداء بها. 

وقالت الدكتورة هادية صابر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من المسابقة العام الماضي وأقيم الحفل الختامي له أكتوبر الماضي على مسرح الجمهورية أيضا، دفع الجمعية لإطلاق الموسم الثاني بداية من يوليو الماضي. 

وأضافت صابر، أن الموسم الثاني برعاية وزيرة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، وبروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، تقدم له العديد من طلاب المدارس وتم إجراء مرحلة اختبارات الأداء في عدد من المحافظات التي سافر إليها أعضاء لجنة التحكيم ومنها الجيزة والإسكندرية والمنصورة.

وأوضحت أن المسابقة شهدت العديد من المواهب المتميزة من عدد من المحافظات المصرية منها ومطروح وقنا، وشارك فيها أعضاء جدد من لجنة التحكيم، في اختيار الفائزين الذين سيتم تكريمهم في احتفالية كبيرة على مسرح الجمهورية.

وضمت لجنة التحكيم التي ترأسها أ.د مصطفي محمد، المشرف على بيت الغناء العربى "قصر اﻷمير بشتاك"، كلًا من أ.د علاء فتحي أستاذ التأليف الموسيقي بالمعهد العالي للموسيقى العربية، والمايسترو أ.د. مدحت عبد السميع أستاذ آلة الكمان وقائد فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، وأ.د سحر سيد أمين استاذ دكتور بقسم الآداء شعبة بيانو بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وأ.د نسرين رشدي وكيل المعهد العالي للموسيقي الكونسرفتوار أكاديمية الفنون، وأ.د أحمد عبد الله مدرب الأصوات ومحفظ للتراث العربي والديني بدار الاوبرا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

تعليق رسمي من الأهلي على إصابة محمد محمود

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY أونلاين PLUS رابط ماتش ليفربول «NOW»

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أول تحرك من الخطيب بعد إصابة محمد محمود في الرباط الصليبي

منذ أقل من ساعتين

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

يلا شووت Live Bein| مشاهدة مباراة ليفربول وجينك في دوري أبطال أوروبا.. بدون تقطيع NOW

منذ ساعة و 12 دقيقة

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

« كول كورة NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك اليوم بث مباشر LIVERPOOL TODAY يلا شووت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول PLUS

منذ ساعتين و 41 دقيقة

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

كورة لايف - كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر اليوم 23-10-2019 في دوري ابطال اوروبا هدف محمد صلاح الآن

منذ ساعة

الاسطورة NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLA SHOOT كورة جول I7SRY بلس رابط ليفربول جول صلاح NOW

منذ ساعتين و 36 دقيقة

يلا شوت - كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك اليوم 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح NOW

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ ساعتين و 33 دقيقة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORAONLINE كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ ساعتين و 15 دقيقة

خاص.. أول رد من الأهلي على إصابة محمد محمود بقطع في الصليبي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

موضوعات متعلقة

"التنمية الثقافية" يطلق مسابقة "المواهب الذهبية" لذوي القدرات الخاصة

اليوم.. فتح باب التقدم لمسابقة "المواهب الذهبية" الثقافية

"الثقافة" تواصل استقبالها طلبات الاشتراك في مسابقة "المواهب الذهبية" لذوي القدرات الخاصة

مد فترة تلقي طلبات الاشتراك لمسابقة "المواهب الذهبية" حتى 10 سبتمبر

بدء اختبارات الأصوات الذهبية بسينما الهناجر

المواهب الذهبية بمسرح الجمهورية.. الجمعة

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

07:43 م

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

07:44 م

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status