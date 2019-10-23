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القليوبية اليوم.."سقوط أمطار غزيرة.. وانهيار منزل من طابقين دون خسائر بشرية"

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:57 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد نبيل
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شهدت محافظة القليوبية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدد من الأحداث الهامة والتي تنوعت ما بين سقوط أمطار غزيرة علي كافة أنحاء المحافظة وإنهيار منزل من طابقين وعميد الطب يتفقد المستشفي.


أخبار طقس اليوم في القليوبية.. سقوط أمطار غزيرة.. وانقطاع الكهرباء بالقرى

تعرضت محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، لسقوط أمطار غزيرة على كافة أنحاء قرى ومراكز المحافظة مايزيد عن ساعة ونصف، صاحبها انخفاض درجات الحرارة،مما ادي الي قطع الكهرباء بعدد من القري وتحولت الشوارع الي برك طينية.

وأعلنت المحافظة، حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة وموجة الطقس السيئ والتي حذرت منها الأرصاد الجوية حيث جرى التنسيق التام بين مسؤولي قطاع الصحة والتضامن الاجتماعي لإعداد التجهيزات اللازمة لمراكز الإغاثة والإيواء وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل الإعاشة لمواجهة أية أزمات محتملة، مع رفع حالة الاستعداد بمراكز إدارة الأزمات بالوحدات المحلية والمديريات للتعامل مع المواقف الطارئة، فضلا عن الاطمئنان على استعداد قطاع الكهرباء بالمعدات والمولدات في حالة انقطاع التيار الكهربائي بسبب سقوط الأمطار حتى لا تتضرر الخدمات الحيوية التي تعتمد على مستوى أدائها.

محافظ القليوبية يتابع أعمال شفط تراكمات مياه الأمطار ببنها

اجري الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة تداعيات سقوط الامطار بالشوارع والميادين ومتابعة عمليات شفط تجمعات المياه من الطرق الرئيسية بمدينتي بنها وطوخ، وذلك بعد أن تعرضت تلك المدن صباح اليوم لهطول أمطارغزيرة.

وأكد المحافظ خلال جولتة ولقائه مع المواطنين بالشوارع بأن المحافظة كانت قد استعدت منذ فترة للتعامل مع الظروف الجوية غير المستقرة، مشيرا الي أنه تم الدفع بسيارات كسح إضافية لسرعة شفط تجمعات المياه من الطرق والشوارع أولا بأول لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين هو ماساعد علي تحقيق الانسياب المروري وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات.


انهيار منزل من طابقين بشبين القناطر دون خسائر بشرية

شهدت قرية منشأه الكرام التابعة لمدينة شبين القناطر محافظة القليوبية،انهيار منزل قديم مكون من طابقين دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اخطارا بسقوط منزل غير مأهول بالسكان مكون من طابقين بقرية منشأة الكرام التابعة لمدينة شبين القناطر ودائم بشارع المسجد الشرقي مبني بالطوب اللبن ملك المواطنه زينب الصياد مقيمة بمدينه السلام وغير معلوم عنوانها،وبجواره منزل المواطن جمال أبويحي مبني بالطوب اللبن ايضا مهدد بالانهيار في حالة رفع أنقاض المنزل المنهار.



عميد طب بنها يتفقد الخدمات الصحية بالمستشفي الجامعي.. ويستمع لشكاوى المرضى

تفقد اليوم الدكتور مصطفى القاضي عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، يرافقة الدكتور عمرو الدخاخني مدير الاستقبال، والدكتور محمد شاكر مستشفي بنها الجامعي، في إطار إعلان حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية تزامنا مع سقوط الامطار بكافة انحاء المحافظة.

وتم خلال الزيارة متابعة التواجد الكامل لطاقم الأطباء، وتفقد الخدمات الصحية والرعاية الطبية المقدمة للمرضى، والإطمئنان على سير العمل بالمستشفى، بجانب الإستماع لشكاوي المرضى المترددين عليها، ومحاولة حل ما يواجههم من تعثرات اثناء تلقي الخدمة الطبية.

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