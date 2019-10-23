في ليلة تألق صلاح.. ليفربول يهزم جينك بالأربعة في دوري أبطال أوروبا





استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي جينك البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول وجينك





وبدأ الشوط الأول بشكل هجومي قوي من نادي ليفربول الذي سجل هدفع الأول في الدقيقة 2 عن طريق تشامبرلين وظل الريدز مسيطر على أجواء اللقاء مع وجود محاولات من لاعبي جينك الذي سجل هدف وتم إلغائه بداعي التسلل وظل كلا الفريقين يتبادلا الهجمات ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف.





ملخص الشوط الثاني من مباراة ليفربول وجينك





وانطلق الشوط واستمر نادي ليفربول في السيطرة على الكرة ليسجل هدفه الثاني عن طريق تشامبرلين في الدقيقة 57 ليأتي ساديو ماني ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 77 وظل جينك يحاول ولكن دون جدوى بل وسجل الريدز الهدف الرابع عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 87 ثم سجل جينك هدفه الأول والوحيد في الدقيقة 88 عن طريق أودي لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف.





ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم





وبهذه النتيجة يصل رصيد ليفربول إلى 6 نقاط ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا بينما يتوقف رصيد جينك عند نقطة وحيده في المركز الرابع.