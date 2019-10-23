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برشلونة يهزم سلافيا براج بثنائية في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:54 م
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ميسي
ميسي
أحمد عصام
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نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على فريق سلافيا براج بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ليونيل ميسي هدف برشلونه الأول في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، بينما تعادل فريق سلافيا براج في بداية الشوط الثاني، قبل أن يحرز لويس سواريز الهدف الثاني للبارسا.

وأصبح فريق برشلونة يتصدر ترتيب تلك المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق سلافيا براج في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

وحقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزا هاما على فريق بوروسيا دورتموند الألماني في إطار منافسات تلك المجموعة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سان سيرو.

ويسعى البارسا لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم خاصة بعد غيابه منذ عام 2015 والذي حقق خلالها برشلونة اللقب على حساب فريق يوفنتوس الإيطالي.
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الكلمات المفتاحية

ميسي سلافيا براغ دوي ابطال اوروبا برشلونة

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