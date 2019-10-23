الطالع الفلكي الخَمِيس 24/10/2019..صَبَاح التّفَاؤل!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى العذراء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة العَوَّا من 16 أكتوبر - 28 أكتوبر.





اليوم 14 بَابَة قبطى ، 24 تِشْرين أوَّل رُومى، 25 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -حَؤلّك حاجة غريبة أوى،كل مبشوفِك بَحِسّ بحيويّة ونشاط ، حتى الرحلة اللى بَأضّيها معاكم بِتْمرّعليّا فلحظة.(سعيد عبد الغنى من فيلم حب فوق السحاب-1986)

*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى العذراء يعنى

زيارة الصيدليّات والعيادات ومراكز التحاليل الطبيّة والإستشفاء ووضع المراهم والتداوى بالأعشاب خصوصاً لأمراض الحساسيّة والأكزيما الجلديّة ،التوقف عن الكلام واستعمال لغة العيون كوسيلة للتواصل خصوصاً إن تعرّضت لموقف مُحرج، وقت للإنسحاب من الضجيج للتنسّك وإزالة التوتّرالذهنى والعصبى أو للتعافى من صدمة عاطفية أو ماليّة ، تدريس الأطفال وتهذيب صفات سيئة لديهم إن وُجدت بأسلوب لطيف يتقبلونه وبسهولة للأبويْن ،أنشطة دعم دُور الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصّة وتزويج اليتيمات ، إنقاذ القطط والكلاب وزيارة طبيب البيطرة لإنقاذ حياة مخلوق بريئ رغم تكلفك الوقت والجهد والمال وسُخرية البعض ، إرتفاع الفرصة لإنهاء عزوبيّتك إن كنت مِمّن طال إنتظارهم لقطار الزواج ، زيارة أومُقابلة غير مُتوقّعة تحمل معها عريس/ عروس المُستقبل ودون إنتظار وعلى يد شخصيّة ماهرة خلال لحظات حاسمة فاصلة لإخراجك من مُستنقع العزوبيّة ، بمشيئة الله تَعَالى.





أكثر الأبراج ميْلاً لاستشراف الطاقة الإيجابيّة ومحاولة إستجلابها من خلال التفاؤل والمرح وتوقّع حدوث أحداث طيبة باستمرار هم أبراج العذراء والحوت والميزان ، وخلال حلول القمر بأحد تلك الأبراج كاليوم فأنت مدعوّ للتفاؤل والتحدث والتصرف بشكل إيجابى، وعلى العكس فالعابس مُقطب الحاجبيْن عادة ماتواجهه العراقيل بشكل مرتفع وعبوسه المُستمر يتسبب فى إستجلاب الطاقة السلبية وكأنه يدعو الحظ السيئ لنفسه بنفسه ، لذا فحلول القمر ببرج العذراء يعنى أن تبتسم وتنقل عدوى الإبتسامة لما ومن حولك.





*إخترت لك من قناة يُوتُيُوب

باقة من الأغانى اللاتينيّة ذات الإيقاع الكرنفالى شديد البهجة وهى أغانٍ مُنَاسِبَة للصغار والكبار ولحفلات أعياد الميلاد والزّفاف وماشابه.

1-Thalia - Mujer Latina

2-Thalia - Amar Sin Ser Amada

3-Thalia - Tu Y Yo

4-Thalia - Rosalinda (Official Video

5-Shakira - Te Aviso, Te Anuncio

6-Shakira - Objection - Afro Punk Version (Live at Uno Di Noi

7-Paul Cless feat. Brixx - Suavemente

8-Ricky Martin - She Bangs (Spanish

9-Elvis Crespo - Por El Caminito

10-BETTO DOUGLLAS - LAMBADA DO GALO GAGO

*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد أو التحايل عليها وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.





برج الثور: بإمكانك الإبتهاج بمشيئة الله تَعَالى بجلسة عائليّة إحتفالية ، إن وجدت هذا المناخ الإحتفالى فلا تفسده بالجدل والنقاش ، أترك نفسك للفرحة.





برج الجوزاء: عملية جرد شاملة لمكتبتك بالعمل أو المنزل،إنتبه أثناء التنظيف فربما وجدت غرضاً ثمينا كان مفقوداً وفقدت الأمل فى إسترجاعه.





برج السّرطان: لا مفر من الإجتهاد والعمل الشّاق، نوع من الناس يمرض إن ركن للرّاحة المُفرطة وأنت من هذا النوع ، إسْعَ ياعَبْدْ.





برج الأسد: السيطرة على المواقف المُحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشكلة فحاول قدرإمكانك تقليص آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.





برج العذراء: بإمكانك النّظرللجانب الممتلئ من الكوب و العمل النّاجح الذى أنجزته حتى الآن ما يُشَجّعك على المُثابرة والتفاؤل مهما كانت الظروف تبدو صعبة.





برج الميزان: رغبتك فى الغناء مُرتفعة حتى إن لم تكن تستحم، هذا يعنى أداء واجبك الزّوجى إن كنت متزوّجاً، أو مُتعتك بهواية بريئة تُسعدك إن كنت عازباً.





برج العقرب: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج القوس: الأنشطة الإجتماعيّة ولو عن طريق هاتفك النقال تبدو فكرة طيبة ، صِلَة الرَحِمْ تعنى تقديم المُساعدة وليس تبادل العبارات الودية فقط.





برج الجدى: قد تتمكن من إستخدام قدراتك الكلامية فى إقناع أو إسترضاء أحدهم بكلمة طيّبة ووجه بشوش ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الدّلو: إبتعد عن مُجادلة الدّهماء إن صادفت أحدهم فى طريقك ، لن تغير العالم لكن بإمكانك تفادى التعامل مع من لايتمتّعون بالذوق أو الأخلاق.



