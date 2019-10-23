السيطرة على حريق في كافيتريا بالساحة الخارجية لمعبد الكرنك

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، على حريق شب في كافيتريا بالمدخل الخارجي للساحة الخارجية لمعبد الكرنك.



وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقى إدارة الحماية المدنية بالأقصر، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بكافيتريا بالمدخل الخارجي للساحة الخارجية لمعبد الكرنك، بجوار موقف السيارات الزائرة للمعبد.



وعلى الفور، انتقلت عدد من سيارات الاطفاء، بالإضافة إلى عدد من سيارات الاسعاف، إلى موقع الحريق، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.



ونتج عن اشتعال النيران في الكافيتريا حرق محتوياتها، دون أنباء عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن، فيما يجرى تحرير محضر بالواقعة، لتحويله إلى النيابة العامة للتحقيق، والوقوف على الأسباب المؤدية للحريق.

