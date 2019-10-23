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"الأرصاد" تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:48 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية ستكون مستمرة حتى يوم الجمعة.

وأضاف "صابر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث ف مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أنه سيكون هناك سقوط أمطار متفرقة بشكل غير متصل حتى يوم الجمعة المقبلة، موضحًا أن شدة الأمطار تختلف من مكان لمكان ومن موقع لآخر، وأن الطقس سيكون لطيفًا على السواحل الشمالية.

وأشار القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن السواحل الشمالية الغربية ستكون أكثر تعرضًا للأمطار، وسيكون هناك أمطار متفرقة على محافظات الدلتا.
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