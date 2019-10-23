Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإقرار ببراءة شركاء جولياني المتهمين بتحويل الأموال إلى جماعة مؤيدة لترامب

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:47 م
Advertisements
رودي جولياني
رودي جولياني
ترجمة - منة الشريف
Advertisements

أعترف اثنان من رجال الأعمال الأجانب المولودين في فلوريدا، والذين ساعدوا المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رودي جولياني، في التحقيق مع المنافس السياسي جو بايدن، اليوم الأربعاء، بأنه غير مذنب في توجيه أموال بصورة غير قانونية إلى لجنة انتخابية مؤيدة لترامب وسياسيين آخرين.

وقدم ليف بارناس، المولود في أوكرانيا وإيجور فرومان المولود في بيلاروسيا، مذنبين غير مذنبين في تهم تمويل الحملات الفيدرالية أمام قاضي المقاطعة بول بول أتكين في مانهاتن.

كما اتهم ممثلو الادعاء الاتحاديين بارناس وفرومان باستخدام شركة شل للتبرع بـ 325،000 دولار للجنة الموالية لترامب، أمريكا فيرست أكشن، وجمع الأموال لممثل الولايات المتحدة السابق بيت سيشنز في تكساس كجزء من محاولة لجعل الرئيس الجمهوري يزيح الولايات المتحدة السفير في أوكرانيا.

وكان اعتقال بارناس وفرومان في مطار بواشنطن في وقت سابق من هذا الشهر، بينما كانا يستعدان للسفر من الولايات المتحدة على تذاكر ذهابًا وإيابًا، يمثل خطرًا سياسيًا آخر على ترامب وسط تحقيق سريع لمحاكمة من قبل ديمقراطي قاد مجلس النواب الأمريكي، وبعد ذلك تم الإفرج عن بارناس وفرومان بكفالة.

وتم توجيه الإتهام إلى الرجلين بالتآمر، والإدلاء بتصريحات كاذبة للسلطات وتزوير السجلات التجارية.

وقال جوزيف بوندي، محامي بارناس، للصحفيين خارج المحكمة إنه يتطلع إلى المضي قدمًا بناءً على الأدلة، وليس "حملة تشويه مدفوعة بخدمة ذاتية وتسريبات مضللة من أعلى مستويات حكومتنا"، كما نفي أيضًا بارناس التهم الموجهة إليه.

وقال مساعد المدعي العام الأمريكي ربيكا دوناليسكي، أحد المدعين العامين في القضية، في جلسة اليوم الأربعاء، إن التحقيق ما زال مستمرًا.

وقال جولياني، إن بارناس وفرومان ساعدا جهوده في أوكرانيا للتحقيق مع هانتر نجل بايدن وبايدن، وكان بايدن الأصغر سنًا قد شغل منصب مدير شركة الطاقة الأوكرانية، "كما نفى جولياني ارتكاب أي مخالفات".

وقال إدوارد مكماهون، وهو محامٍ آخر من محامي بارناس، في جلسة اليوم، إنه يعتقد أن بعض الوثائق التي حصل عليها المدعون العامون في القضية يمكن حمايتها بامتياز المحامي - العميل أو الامتياز التنفيذي، لأن جولياني كان محامي بارناس ومحامي ترامب الشخصي.

وقال دونالسكي، أحد المدعين العامين، إن هناك بالفعل فريقًا قانونيًا للتعامل مع قضايا الامتياز.

وقال ممثلو الادعاء إن بارنا وفرومان قاما بتحويل أموال من رجل أعمال روسي لم يكشف عن اسمه إلى مرشحين سياسيين في عدة ولايات لمساعدة رجل الأعمال في الحصول على التصاريح اللازمة لأعمال الماريجوانا المقترحة، والتي لم تتحقق أبدًا، يحظر القانون الأمريكي التبرعات الأجنبية للحملات السياسية.

ويقول ممثلو الادعاء: إن بارنا وفرومان التزمتا بجمع 20000 دولار للجلسات كجزء من محاولة للحصول على ترامب لإزالة السفير الأمريكي لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش.

وقال ممثلو الادعاء إن هذا الجهد تم تنفيذه بناء على طلب مسؤول أوكراني واحد على الأقل.

كما أمر ترامب بإزالة يوفانوفيتش في مايو، وأدلى يوفانوفيتش بشهادته في التحقيق في قضية مجلس النواب في 11 أكتوبر.

وأكد المحامي اليوم الأربعاء أن كارولين بوث، موظفة سابقة في الدورة، تتعاون مع تحقيقات النيابة في مانهاتن.

كما أكدت الجلسات من قبل أنه أيضًا يتعاون مع التحقيق.

ويتمحور التحقيق في قضية المساءلة بناءً على طلب ترامب في مكالمة هاتفية تمت في يوليو الماضي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع بايدن، نائب الرئيس السابق ومنافس بارز للترشيح الديمقراطي للرئاسة لعام 2020.

وجاء الطلب بعد أن حجب ترامب 391 مليون دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا، والتي أطلقها لاحقًا.

واتهم الديمقراطيون ترامب بالضغط على حليف أجنبي ضعيف لحفر الأوساخ على خصم سياسي محلي لمصلحته السياسية.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات ووصف التحقيق في القضية بأنها مسحة حزبية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

شركاء جولياني جماعة ترامب الولايات المتحدة

أخبار تهمك

خاص.. أول رد من الأهلي على إصابة محمد محمود بقطع في الصليبي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الاسطورة NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر YALLA SHOOT كورة جول I7SRY بلس رابط ليفربول جول صلاح NOW

منذ ساعتين و 36 دقيقة

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

الآن

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر KORAONLINE كورة لايف I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

منذ ساعتين و 15 دقيقة

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

الآن

كورة لايف - كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر اليوم 23-10-2019 في دوري ابطال اوروبا هدف محمد صلاح الآن

منذ ساعة

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

الآن

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

الآن

« كول كورة NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك اليوم بث مباشر LIVERPOOL TODAY يلا شووت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول PLUS

منذ ساعتين و 41 دقيقة

يلا شووت Live Bein| مشاهدة مباراة ليفربول وجينك في دوري أبطال أوروبا.. بدون تقطيع NOW

منذ ساعة و 12 دقيقة

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة جينك وليفربول بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش LIVER POOL الآن NOW

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أول تحرك من الخطيب بعد إصابة محمد محمود في الرباط الصليبي

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY أونلاين PLUS رابط ماتش ليفربول «NOW»

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تعليق رسمي من الأهلي على إصابة محمد محمود

منذ أقل من ساعة

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

الآن

يلا شوت - كورة اون لاين مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وجينك اليوم 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح NOW

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

محامي ترامب: الرئيس الأوكراني المنتخب محاط بالأعداء

محامي ترامب يثير جدلا بمطالبة أوكرانيا التحقيق مع بايدن

محامي ترامب يلغي زيارة إلى أوكرانيا للمطالبة بالتحقيق حول بايدن

رئيسة مجلس النواب: مكالمة ترامب تثبت سلوكه الذي يدمر نزاهة الانتخابات

النواب الأمريكي يستدعي بومبيو بشأن وثائق أوكرانيا

بسبب "بايدن".. ترامب يأمر بسحب السفيرة الأمريكية في أوكرانيا

ads
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:40 م

«LIVE يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر رابط يوتيوب KORA ON LINE كورة لايف رابط ماتش اليوم الزمالك NOW

« كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ON SPORT المفتوحة KORA LIVE هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك NOW

07:41 م

يلا شوت ON SPORT «مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK مجانًا مشاهدة الزمالك الآن NOW»

07:43 م

« يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع LIVE

07:44 م

« يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون Yalla BeIN يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش الزمالك

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

DMCA.com Protection Status