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أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء.. إصابة صادمة لنجم الفريق ورسالة جديدة من الخطيب

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:45 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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شهد اليوم الأربعاء 23-102-19 العديد من الأخبار التي تخض النادي الأهلي والأحداث الخاصة بفريق الكرة ومجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

ويستعرض الفجر الرياضي أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 23-10-2019 :-

إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي

تعرض محمد محمود لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة وذلك خلال مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وأثبتت الفحوصات الطبيبة الأولية التي أجراها اللاعب بأحد المستشفيات إصابته بقطع في الرباط الصليبي وهو ما يعني غيابه عن الفريق لمدة 6 أشهر مقبلة.

مروان محسن يشارك في مران الأهلي بـ"القناع"
شارك مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرتديًا قناع الوجه اليوم الأربعاء، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان مروان قد تعرض للإصابة بكسر في عظم الوجه خلال مباراة الفريق الأحمر الشهر الماضي أمام سموحة في افتتاح مشواره بالدوري المصري للموسم الحالي 2019-2020.

معسكر خارجي للأهلي في الإمارات
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على إقامة معسكر خارجي للفريق الأحمر خلال فترة توقف الدوري.

واتفق الجهاز الفني للأهلي مع مسئولو النادي على مقر إقامة المعسكر الخارجي في دولة الإمارات العربية، تحضيرًا للمرحلة المقبلة.

وتتوقف بطولة الدوري المصري لمدة شهر بسبب ارتباط المنتخب المصري الأوليمبي بخوض بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام والتي ستقام في مصر، والمؤهلة لأولمبياد 2020.

رسالة شكر من الخطيب لوزير الرياضة
عبر محمود الخطيب رئيس النادي عن خالص شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وبعض القيادات الأمنية رفيعة المستوى؛ لتشريفهم منزله وبذل الكثير من الجهد والوقت لإيجاد حلول لتداعيات تأجيل مباراة القمة.

وقال إنه ممتن لحضور واهتمام وزير الرياضة والقيادات الأمنية وحرصهم على المصلحة العامة، وتقديرهم للنادي الأهلي وتوضيح الصورة، والكشف عن الكثير من الكواليس الخاصة بتأجيل مباراة القمة، بعيدًا عن المغالطات التي ترددت في بعض وسائل الإعلام. وإنه تفهم الموقف ومعه أعضاء المجلس الذين تواجدوا في الاجتماع المشار إليه، ورحبوا، كالعادة، بإعلاء مصلحة الوطن والتأكيد على احترام الرؤية الأمنية، حسبما أشار الأهلي في بيانه قبل أيام.

كما رحب مجلس الإدارة والكلام لايزال على لسان الكابتن الخطيب بالاقتراح المطروح من قبل السيد وزير الشباب والرياضة في ضوء المناقشات التي جرت، وتغيرت معها المعطيات الخاصة بقرار الأهلي السابق والمدون في بيانه بعدم خوض أية مباراة في بطولة الدوري قبل إقامة لقاء القمة.

الخطيب يطمئن على محمد محمود ويكلف بإنهاء إجراءات سفره إلى ألمانيا
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الاطمئمان على محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مران اليوم الأربعاء.

وطالب بيبو من الجهاز الإداري بسرعة إنهاء إجراءات اللاعب إلى ألمانيا من أجل الخضوع للعملية الجراحية هناك.

عاشور ومتولي يواصلان التأهيل للتعافي من الإصابة

واصل الثنائي حسام عاشور ومحمود متولي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.

ويعاني عاشور من كدمة في الركبة تعرض لها في مران الفريق الأحد الماضي، فيما يعاني متولي من مزق في العضلة الخلفية أصيب بها خلال مباراة الأهلي أمام الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري.

جلسة في الأهلي مع فايلر لترتيب لفترة توقف الدوري
يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة خلال فترة توقف الدوري.

ويتوقف الدوري المصري لمدة شهر بسبب خوض منتخب مصر الأوليمبي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام الشهر المقبل والمؤهلة لأولمبياد 2020.
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