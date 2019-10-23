رئيس الهيئة القومية للأنفاق: ننقل 2 ونصف مليون راكب يوميًا.. وسيزيد لـ7 مليون في 2030

قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الأمطار لم تؤثر في مترو الأنفاق بسبب الاستعدادات التي قاموا بها تحسبًا للسيول.



وأضاف "والي"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أنهم سيبدأوا في الخط الرابع من مترو الأنفاق من بداية العام المقبل، وأنها ستستغرق حوالي 4 سنوات، مؤكدًا أنه رقم قياسي.



وتابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق: "ننقل 2 ونصف مليون راكب يوميًا، والدولة لديها استراتيجية لنقل 7 مليون مواطن في اليوم بحلول 2030، مما يعني أن المواطن القاهري سيعتمد بشكل مباشر على القطارات الكهربائية سواء مترو أنفاق أو مونوريل".

