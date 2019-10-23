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سهم "أبل" يرتفع لرقم قياسي جديد خلال التعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:44 م
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هاتف أيفون من شركة أبل
هاتف أيفون من شركة أبل
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سجل سهم أبل خلال التعاملات اليوم الأربعاء، رقم قياسي جديد فى الارتفاع ، ليسجل أعلى مستوى في تاريخه بعد أن صعد بنحو 1 بالمائة.

وارتفع سهم أبل بدعم من رفع "مورجان ستانلي" السعر المستهدف له إلى 289 دولاراً مقارنة مع 247 دولاراً مع التأكيد على تصنيف "زيادة الوزن".

وتوقعت كاتي هوبرتي المحللة في مورجان ستانلي ارتفاع السعر المستهدف مدفوعًا بتقييم صعودي لآفاق خدمة بث الفيديو والتي تنطلق في 1 نوفمبر المقبل، مما يسهم في زيادة الإيرادات وفقاً لموقع "ماركت ووتش".

وارتفع سهم "آبل" بحلول الساعة 7:07 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 1 بالمائة إلى 242.47 دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وصعدت القيمة السوقية لـ"آبل" لتصل إلى 1.096 تريليون دولار لتصبح في صدارة الشركات الأمريكية بعد أن تجاوزت القيمة السوقية لمايكروسوفت والبالغة 1.033 تريليون دولار، ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع السهم بنحو 54 بالمائة.
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الكلمات المفتاحية

سهم مايكروسوفت سهم أبل الأسهم الأمريكية

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