سهم "أبل" يرتفع لرقم قياسي جديد خلال التعاملات اليوم الأربعاء

سجل سهم أبل خلال التعاملات اليوم الأربعاء، رقم قياسي جديد فى الارتفاع ، ليسجل أعلى مستوى في تاريخه بعد أن صعد بنحو 1 بالمائة.





وارتفع سهم أبل بدعم من رفع "مورجان ستانلي" السعر المستهدف له إلى 289 دولاراً مقارنة مع 247 دولاراً مع التأكيد على تصنيف "زيادة الوزن".





وتوقعت كاتي هوبرتي المحللة في مورجان ستانلي ارتفاع السعر المستهدف مدفوعًا بتقييم صعودي لآفاق خدمة بث الفيديو والتي تنطلق في 1 نوفمبر المقبل، مما يسهم في زيادة الإيرادات وفقاً لموقع "ماركت ووتش".





وارتفع سهم "آبل" بحلول الساعة 7:07 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 1 بالمائة إلى 242.47 دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق.



