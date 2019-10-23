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«شووت NOW» مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر رابط ماتش UEFA BARCA يلا شوت PLUS رابط ماتش برشلونة اليوم LIVE NO

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:45 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، ويسعى برشلونة للفوز على سلافيا براغ خارج الديار لتأكيد زعامته وصدارة المجموعة الصعبة التي تضم كل من برشلونة وسلافيا براغ وبروسيا دورتموند وانتر ميلان، ويدخل برشلونة مباراة سلافيا براغ وفيه جعبته 4 نقاط حصيلة فوز على انتر ميلان وتعادل مع بروسيا دورتموند.

 

مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ

مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر عبر يلا شوت الذي ينقل مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لدوري أبطال أوروبا.

 

تشكيلة الفريقين

إليكم تشكيلة برشلونة وسلافيا براغ لمباراة اليوم ويبدأ برشلونة بالتشكيلة الأساسية بحضور نجوم الفريق ميسي وسواريز وجريزمان في الخط الهجومي.

 

برشلونة

 

الحارس   تير شتيجن

الدفاع      ألبا- لونجليت-بيكية-سيميدو

الوسط     ارثور-بوسكتس-دي يونج

الهجوم    ميسي-سواريز-جريزمان

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