«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم برشلونة NOW

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رابط مباراة برشلونة ضد براغ التشيكي يلا شوت بدون تقطيع، يستضيف
ملعب إدين أرينا اليوم مواجهة برشلونة الثالثة ضمن مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا
الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة على قناة bein sport hd1 بتعليق يوسف سيف.
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بدون تقطيع، كورة ستار ماتش برشلونة بث مباشر ضد سلافيا التشيكي اون
لاين، يسعى نادي البرسا لحصد النقطة رقم 7 من خلال تحقيق الفوز على مستضيفه براغ التشيكي
في مواجهة اليوم، بعد التعادل في الجولة الأولى مع بوروسيا دورتموند والفوز على الإنتر
الإيطالي بهدفين لهدف في الجولة الثانية.
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بدون تقطيع مباراة برشلونة وسلافيا براغ يلا شوت دوري أبطال أوروبا،
يبحث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف دوري الأبطال العام الماضي، عن تسجيل أولى
أهدافه في البطولة خلال مباراة اليوم أمام بطل التشيك، بعد غيابه عن الفريق المباريات
السابقة بداعي الإصابة.
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