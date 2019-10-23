«يلا شوت UEFA» بث مباشر برشلونة وسلافيا براج yalla shoot يوتيوب bein sport مشاهدة مباراة Messi NOW

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الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:37 م
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بوابة الفجر
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يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر yalla shoot ماتش ليفربول اليوم الاسطورة كورة ستار في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم يوتيوب، مواجهة نارية ستكون على ملعب لومينوس أرينا معقل النادي البلجيكي في إطار الجولة الثالثة من المسابقة الأوروبية الكبيرة، حيث يسعى الريدز بقيادة النجم المصري محمد صلاح لتحقيق الانتصار على أصحاب الأرض والاقتراب أكثر من التأهل ومواصلة المشوار نحو الدفاع عن لقبهم الذي حققوه في نسخته الأخيرة، نعرض رابط livehd7 ليفربول وجينك البلجيكي مباشر أونلاين بين سبورت بدون تقطيع.

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بث مباشر ليفربول وجينك يلا شوت
مباراة ليفربول وجينك بث مباشر kora star، ولم ينجح أبناء يورجن كلوب سوى في حصد ثلاث نقاط فقط من المباراتين الماضيتين بالمجموعة الخامسة من التشامبيونزليج، وذلك بعد الهزيمة المفاجئة أمام نابولي بالمرحلة الافتتاحية بهدفين دون رد وفوزه على سالزبورغ بصعوبة بالغة، وستكون الفرصة متاحة أمام اللاعبين لتحسين أوضاعهم بجدول الترتيب في ظل الفروق الفنية الواضحة بين الفريقين على أرضية الميدان.


 
ليفربول وجينك يلا شوت للجوال، سيتم انطلاقة اللقاء مساء اليوم الأربعاء في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت الرياض وستكون منقولة بشكل حصري عبر شاشة قناة bein sport hd2 بتعليق عصام الشوالي، كورة لايف ليفربول وجينك جول العرب.

مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر
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