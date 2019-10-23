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رئيس جامعة الفيوم يتفقد مستشفى مصطفى حسن لطب وجراحة الأطفال

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:39 م
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الدكتور أحمد جابر شديد
الدكتور أحمد جابر شديد
ريهام على
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قام الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بجولة تفقدية إلى مستشفى مصطفى حسن لطب وجراحة الأطفال بمنطقة مصطفى حسن، ورافقه خلال الزيارة الأمير مصطفى حسن المتبرع بمبنى المستشفى وبعض التجهيزات الطبية والدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب والدكتور محمد صفاء الدين مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور محمد إبراهيم أستاذ الجراحة بكلية الطب.

وخلال الجولة اطمئن رئيس الجامعة على استكمال باقى التجهيزات الطبية بكافة أقسام المستشفى، كما وجه سيادته بتسهيل إجراءات حجز الكشوفات للمواطنين من أبناء محافظة الفيوم وحسن معاملتهم وتقديم أفضل رعاية طبية للمرضى.

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مصر جامعة الفيوم الدكتور أحمد جابر شديد اخبار

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