محافظ الفيوم يتفقد أعمال إعادة تعظيم واستخدام الكهنه بشركة مياه الشرب والصرف الصحي

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بتفقد أعمال إعادة تعظيم واستخدام الكهنه بورش شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالعزب، بحضور اللواء هشام درة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي.



استمع محافظ الفيوم من مسئولي الورش علي كيفية إعادة استخدام الكهنه وكافة المستلزمات والأدوات الخاصة بخطوط الشبكات القديمة التي تم إحلالها وطرق الإستفادة منها،وذلك من خلال إعادة تدويرها وتصنيعها وتركيبها بدلا من بيعها بأقل الأسعار واستعمالها مرة أخري ،حيث يتم احلال وتجديد مراوح طلمبات المياه العكرة والرايقة، بجانب احلال وتجديد طلمبات الصرف الصحي لإعادة تأهيلها وتصنيعها مرة أخري بعد عملية التصليح، وكيفية اعادة تصنيع شباكات حديدية يتم وضعها علي البيارات العمومية.



حيث تضم الورش أقسام الخراطة والحدادة والبرادة ومثقاب ومنشار ميكانيكي ومكبس ومكينات لحام ولمبة قطع للمواسير وماكينات لحام ديزل.



علي هامش الزيارة تفقد محافظ الفيوم خط طرد الصرف الصحي بالعزب وأكد علي سرعة الانتهاء من أعمال توصيل الخط.



في كلمته أشاد محافظ الفيوم بأعمال إعادة استخدام الكهنه واستعمالها مرة أخرى، وأنه يعد توفير للمال العام، مؤكدا علي ضرورة الاهتمام بخطوط المياه والصرف الصحي وعمل الصيانه الدوريه لها.