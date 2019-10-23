"القومية للأنفاق": محطة مترو هليوبوليس ذات تصميم خاص

قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن محطة هليوبوليس أحد محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث، لافتًا إلى أنه تم افتتاح مرحلتين من الخط الثالث، وجار العمل في المرحلة الثالثة والرابعة.



وأضاف "والي"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أنه كان من المفترض أن يتم افتتاح محطة هليوبوليس ولكن تم تأجيل افتتاحها للشهر الحالي، موضحًا أن محطة هليوبوليس هي محطة خاصة جدًا في تصميمها ومكوناتها، وأن مساحتها 10 آلاف متر مسطح، لافتًا إلى أنها أكبر محطة من حيث المساحة في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.



وأشار إلى أن تجهيزات المحطة تجهيزات خاصة جدًا، وأنها تطل على 12 شارع ومحور رئيسي، موضحًا أن المحطة محورية في الانتقال، منوهًا بأن محطة هليوبوليس تحوي أول مول تحت الأرض.

