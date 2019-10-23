الوزراء: غدا يوم دراسي وعمل طبيعي.. والأرصاد أكدت أن الطقس غير سئ

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوزراء تعرضوا لنفس الظروف القاسية التي تعرض لها المواطن أمس بسبب الأمطار الغزيرة، مشيرًا إلى أن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ظل يتابع مع كل غرف العمليات حتى 12 مساءً للاطمئنان على الأوضاع.





أضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن غدا سيشهد يوم دراسة وعمل طبيعي، موضحًا أن هيئة الأرصاد أكدت أن غدا لا يوجد طقس سيء.





ونوه المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هيئة الأرصاد توقعت طقس سيء بالدلتا يوم الجمعة المقبلة، لافتًا إلى أن سيارات رفع المياه أمس ملئت واضطروا للدفع بأخرى ولكن الكميات فاقت القدرات.



