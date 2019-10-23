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الوزراء: غدا يوم دراسي وعمل طبيعي.. والأرصاد أكدت أن الطقس غير سئ
الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:29 م
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داليا الحسين
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوزراء تعرضوا لنفس الظروف القاسية التي تعرض لها المواطن أمس بسبب الأمطار الغزيرة، مشيرًا إلى أن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ظل يتابع مع كل غرف العمليات حتى 12 مساءً للاطمئنان على الأوضاع.
أضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن غدا سيشهد يوم دراسة وعمل طبيعي، موضحًا أن هيئة الأرصاد أكدت أن غدا لا يوجد طقس سيء.
ونوه المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هيئة الأرصاد توقعت طقس سيء بالدلتا يوم الجمعة المقبلة، لافتًا إلى أن سيارات رفع المياه أمس ملئت واضطروا للدفع بأخرى ولكن الكميات فاقت القدرات.
وأكد أن شبكات الصرف الصحي تعمل بكفاءة في محافظات الدلتا استعدادا ليوم الجمعة القادم، متابعا: "نشرنا سيارات سحب المياه في الأماكن المختلفة والمتوقع بها حدوث طقس سيء".
وكان أصدر مجلس الوزراء، بيانًا، أمس، قال فيه، إنه بناء على تقارير تلقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.
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