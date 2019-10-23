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« مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر الآن beIN SPORT شاهدوها مجانا»

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:27 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
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تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 إلى ملعب كريستال أرينا معقل جينك البلجيكي في التاسعة مساءً لمتابعة مباراة ليفربول وجينك في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.


* موعد المباراة والقناة الناقلة :
تنطلق مباراة ليفربول وجينك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sports HD 2 AR.


* القنوات الناقلة والبث المباشر :
البث مباشر مباراة ليفربول ضد وجينك اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال أوروبا في يوم الأربعاء عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع مباراة ليفربول ضد جينك على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT 2 HD الأولى بالإضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت.


كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر، حيث تعادل ليفربول للمرة الأولى منذ بداية الموسم أمام مانشستر يونايتد بهدف لكل منهما في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد. وبهذه النتيجة، يظل الحمر متربعًا على عرش الدوري الإنجليزي بدون خسارة حتى الآن برصيد 25 نقطة. خاض الليفر 9 مباريات فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراة.


على صعيد آخر، يواجه جينك البلجيكي ليفربول وهو في المركز الأخير في المجموعة الخامسة بنقطة واحدة حصدها من تعادل أمام نابولي الإيطالي بدون أهداف وخسر في الجولة الأولي على يد سالزبورج النمساوي بستة أهداف مقابل هدفين.


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