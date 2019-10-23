وزارة التعليم تصدر بيانًا هامًا حول استئناف الدراسة غدًا

أصدرت وزارة التعليم، بيانًا قالت فيه، إنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية وخوفًا على مصلحة أبنائنا الطلاب، وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بأن سلطة اتخاذ قرار تعطيل الدراسة يرجع إلى السيد المحافظ وفق لما يراه مناسبًا لظروف المحافظة.













وكان أصدر مجلس الوزراء، بيانًا، أمس، قال فيه، إنه بناء على تقارير تلقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.



