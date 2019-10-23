برلمانية: أفريقيا ستشهد نهضة اقتصادية حقيقة في عهد السيسي

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية في القمة الأفريقية الروسية بمدينة سوتشي الروسية، لافتة إلى أن هذه القمة تعد القمة المصرية الروسية الثالثة برئاسة الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وأضافت "درويش" في بيان لها اليوم، أن هذه القمة ترسخ لمرحلة جديدة من التعاون بين القاهرة وموسكو فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز التعاون بين أفريقيا وروسيا، من خلال تدشين المنتدى "الاقتصادي الأفريقي الروسي"، والتى تساهم فى إقامة المناطق الاقتصادية الروسية الخاصة بدول القارة الإفريقية، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة معدلات التجارة البينية لدول القارة على المستويين الإقليمي والعالمي.



وأوضحت وكيل اللجنة، أن الرئيس السيسي، أكد فى كلمتة "أن أفريقيا مقبلة على مرحلة هامة تشهد فيها تغيرات إيجابية كبيرة تتزايد فيها فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال، وتتطور فيها مجالات وقدرات التصنيع والتحول الرقمي، وذلك بدفع من مجتمعات شابة طموحة، وسياسات حكومية تشجيعية جريئة ومحفزة لتحقيق تطلعات شعوبنا".



وتابعت: أن أفريقيا فى عهد الرئيس السيسي سوف تشهد نهضة حقيقية في ربوع القارة السمراء، وخاصة أنها تمتلك الكثير من المقومات التى تؤهلها لذلك، لاسيما وأن شباب قارتنا دون الخامسة والعشرين عامًا يشكلون قرابة 65% من سكانها، بما يجعلها قوة بازغة في سوق العمل مستقبلًا.